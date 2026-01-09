Ποια είναι η ιδανική θερμοκρασία για την υγεία μας στο σπίτι και στο γραφείο

Δεν είναι σπάνιο φαινόμενο οι… διαφωνίες -για να το θέσουμε κομψά- με τους συναδέλφους μας για τη θερμοκρασία που επικρατεί μέσα στον χώρο που εργαζόμαστε. Άλλος ζεσταίνεται, άλλος κρυώνει και γενικά ο καθένας έχει τον προσωπικό του «θερμοστάτη», τη θερμοκρασία δηλαδή στην οποία νιώθει άνετα μέσα στον χώρο.

Ο παθολόγος Κώστας Χαλκιάς, μιλώντας στην εκπομπή Ζω Καλά με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη, έδωσε οδηγίες για την κατάλληλη θερμοκρασία σε κλειστούς χώρους, ενώ εξήγησε ότι οι πιο… ευτραφείς εξ ημών κρυώνουν λιγότερο, λέγοντας ότι το υποδόριο λίπος λειτουργεί και ως μονωτικό.

Σε ερώτηση αν υπάρχει ιδανική θερμοκρασία, ο κ. Χαλκιάς σημείωσε ότι σύμφωνα με την οδηγία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ο υδράργυρος πρέπει να δείχνει μεταξύ 19 και 23 - 24 βαθμών, όταν μιλάμε για χώρους εργασίας, όπου κανείς κάθεται και δεν κινείται, άρα δεν παράγεται θερμότητα.

Συμπλήρωσε ότι ιδανικό είναι το θερμόμετρο να δείχνει γύρω στους 20, 21, 22 βαθμούς, ενώ αν μιλάμε για το δωμάτιο που κοιμόμαστε, εκεί η θερμοκρασία πρέπει να είναι 1 με 2 βαθμούς πιο κάτω, δηλαδή γύρω στους 18, 19, 20.

Όπως είπε ο κ. Χαλκιάς, όλα αυτά εξατομικεύονται, αλλά σίγουρα πρέπει να αποφεύγουμε τα ακραία όρια, τα οποία όρισε στους 15 – 16 βαθμούς το καλοκαίρι και στους 25 - 30 τον χειμώνα.



Σε ερώτηση γιατί δεν πρέπει να κρυώνουμε ή να ζεσταινόμαστε παραπάνω, απάντησε: «Αν κανείς έχει ένα αναπνευστικό πρόβλημα, στις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες θα δυσφορήσει, θα αρχίσει να μην έχει καλή αναπνοή. Το ίδιο και αν έχει κάποιο καρδιακό πρόβλημα. Αντίστοιχη επίδραση έχει και η πολύ υψηλή θερμοκρασία. Αυξάνει τις ανάγκες του οργανισμού και η καρδιά πρέπει να τρέχει πιο γρήγορα, για να κάνει την εξάτμιση του ιδρώτα. Δεν θέλουμε λοιπόν ακραίες θερμοκρασίες. Επηρεάζει το καρδιαγγειακό και το αναπνευστικό σύστημα».

Υγρασία

Αναφορικά με την υγρασία στον χώρο υπογράμμισε ότι δεν θέλουμε την πλήρη ξηρότητα γιατί κι αυτή δημιουργεί προβλήματα: «Αρχίζουν να ξηραίνονται τα μάτια μας, δυσφορούμε, άρα κάτω από 30% υγρασία δεν θέλουμε. Το 40-60% είναι το ιδανικό. Ακόμη και αν έχει πολλή υγρασία έξω, είναι αναπόφευκτο να ανανεώνουμε τον αέρα στον χώρο τουλάχιστον για 5 με 10 λεπτά, κατά προτίμηση το πρωί και το βράδυ που έχουν τις καλύτερες θερμοκρασίες».

Όσο για το αν είναι ευεργετικό να κοιμόμαστε όλη τη νύχτα με λίγο ανοιχτό το παράθυρο, απάντησε ότι δεν είναι απαραίτητο.

Επισήμανε επίσης ότι δεν πρέπει να αυξάνουμε τους παράγοντες υγρασίας μέσα στο σπίτι, όπως για παράδειγμα με το να απλώνουμε βρεγμένα ρούχα μέσα σε δωμάτιο. «Όταν ξέρουμε ότι έχουμε πολλή υγρασία, τότε δεν θα στεγνώνουμε τη μπουγάδα μέσα στο σπίτι. Αν πάσχει από ξηρασία το σπίτι μας, όπως όταν λειτουργούμε το aircondition, τότε μπορούμε να κάνουμε κάτι ώστε να αυξηθεί η υγρασία» σημείωσε.

Ποιο είναι το καλύτερο είδος θέρμανσης

Σύμφωνα με τον κ. Χαλκιά δεν υπάρχει ιδανικός τρόπος θέρμανσης. «Κοιτάζουμε πού βρισκόμαστε, αν είμαστε στο βουνό, το τζάκι θα είναι το ιδανικό» ανέφερε και υπογράμμισε ότι πρέπει να προσέχουμε την ποιότητα του ξύλου που καίμε, καθώς τα αιωρούμενα σωματίδια επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα.

Από κει και πέρα, συνέχισε, η ενδοδαπέδια θέρμανση είναι μεν ακριβή, αλλά προσφέρει ομοιόμορφη θερμοκρασία, ενώ κατέληξε πως το καλύτερο είναι το καλοριφέρ, γιατί διατηρεί τη θερμοκρασία και δεν κάνει μεγάλες αλλαγές που δεν τι θέλουμε.

Για τον κλιματισμό σημείωσε ότι κάνει πολύ ξηρή την ατμόσφαιρα, αν και είναι απαραίτητος το καλοκαίρι.



Πηγή: skai.gr

