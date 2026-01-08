Οι κρίσεις πανικού και η αντιμετώπισή τους είναι το βασικό θέμα της εκπομπής «Ζω Καλά», το Σάββατο 10 Ιανουαρίου στις 11.30, στον ΣΚΑΪ. Καλεσμένη του Μιχάλη Κεφαλογιάννη είναι η ηθοποιός Τζωρτζίνα Λιώση. Την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, την ίδια ώρα, η τραγουδίστρια Ελισάβετ Σπανού έρχεται στο στούντιο και συζητάμε για την αξία του ύπνου.

Σάββατο 10 Ιανουαρίου:

Όλο και περισσότεροι άνθρωποι παραπονούνται στις μέρες μας για κρίση πανικού. Όμως, αρκετοί πλέον έχουν μάθει να τις διαχειρίζονται και να μην τρομάζουν από αυτές. Πρόκειται για ένα σύμπτωμα που αν αντιμετωπιστεί πρόσκαιρα μας ανακουφίζει, ωστόσο αυτή η κατάσταση έχει βαθύτερες αιτίες και μόνο αν αντιμετωπιστούν αυτές, έχουμε σοβαρές πιθανότητες να ξεχάσουμε τις κρίσεις πανικού. Καλεσμένη του Μιχάλη Κεφαλογιάννη, είναι η ηθοποιός Τζωρτζίνα Λιώση, η οποία μιλάει για τις κρίσεις πανικού, τα γεγονότα, όπως η φωτιά στο Μάτι, που της πυροδοτούν αυτή την κατάσταση, αλλά και πως προσπαθεί να τις διαχειριστεί. Επίσης, στην εκπομπή μαθαίνουμε αν υπάρχουν τροφές με αντιφλεγμονώδη και αντιμικροβιακή δράση και συζητάμε για τις σύγχρονες λύσεις για το ροχαλητό.

Δείτε το trailer του Σαββάτου:

Κυριακή 11 Ιανουαρίου της Κυριακής:

Η αξία του ύπνου θεωρείται πλέον ανεκτίμητη τόσο για τη σωματική όσο και για την ψυχική μας υγεία. Και ενώ απλά όλοι λέμε ότι καλός ύπνος σημαίνει να ξυπνάω ξεκούραστος, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και πολλά άλλα που σχετίζονται με το σύνολο των λειτουργιών του οργανισμού. Στην εκπομπή «Ζω Καλά», οι επιστήμονες μιλούν για το «στοίχημα» του καλού ύπνου και για τους παράγοντες που επηρεάζουν τόσο την ποσότητα όσο και την ποιότητα του ύπνου. Ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης υποδέχεται στο στούντιο την τραγουδίστρια Ελισάβετ Σπανού, η οποία μιλάει για τον διαταραγμένο ύπνο που είχε για πολλά χρόνια. Στις υπόλοιπες ενότητες της εκπομπής, συζητάμε για τους τραυματισμούς στο γυμναστήριο και πως θα τους αποφύγουμε αλλά και για τις πνευματικές ασκήσεις για να έχουμε καλή μνήμη.

