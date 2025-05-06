Ανοίγει ο δρόμος για ταχύτερη και πιο αποδοτική φροντίδα ασθενών με 15 διαφορετικούς τύπους καρκίνου στη Βρετανία.

Έως και 15.000 ασθενείς με καρκίνο τον χρόνο θα μπορούσαν να λάβουν θεραπεία μέσω μιας γρήγορης ένεσης, ανακοίνωσε το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, NHS England.

Πρόκειται για την πρώτη δημόσια υπηρεσία υγείας στην Ευρώπη που προσφέρει στους ασθενείς την ενέσιμη μορφή του ανοσοθεραπευτικού φαρμάκου νιβολουμάμπη.

Η ένεση διαρκεί μόλις τρία έως πέντε λεπτά και είναι κατάλληλη για 15 διαφορετικά είδη καρκίνου, όπως του πνεύμονα, του εντέρου, των νεφρών, της ουροδόχου κύστης, του οισοφάγου, του δέρματος, της κεφαλής και του τραχήλου.

Η Ρυθμιστική Αρχή Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (MHRA) ενέκρινε την ενέσιμη μορφή της νιβολουμάμπης, γνωστής και ως Opdivo, ως εναλλακτική έναντι της ενδοφλέβιας χορήγησης, η οποία μπορεί να διαρκεί έως και μία ώρα.

Με τους ασθενείς να χρειάζονται θεραπεία ανά δεκαπενθήμερο ή μηνιαία, η NHS England δήλωσε ότι η νέα μέθοδος θα εξοικονομήσει περισσότερο από έναν χρόνο θεραπευτικού χρόνου ετησίως.

Ο καθηγητής Πίτερ Τζόνσον, εθνικός κλινικός διευθυντής για τον καρκίνο στο NHS England, ανέφερε ότι η εξοικονόμηση χρόνου θα «επιτρέψει στις ιατρικές ομάδες να θεραπεύσουν ακόμη περισσότερους ασθενείς» και να αποδεσμεύσουν χωρητικότητα στα νοσοκομεία.

«Η ανοσοθεραπεία έχει ήδη αποτελέσει ένα τεράστιο βήμα προόδου για πολλούς ασθενείς με καρκίνο στο NHS, και το γεγονός ότι μπορούμε πλέον να την προσφέρουμε μέσω μιας ένεσης μέσα σε λίγα λεπτά σημαίνει ότι καθιστούμε τη διαδικασία πολύ πιο βολική», είπε.

Η νιβολουμάμπη βοηθά το ανοσοποιητικό σύστημα να καταπολεμήσει τον καρκίνο, εμποδίζοντας τα σήματα από τα καρκινικά κύτταρα που σταματούν την ανοσολογική απόκριση. Δεσμεύεται σε μια πρωτεΐνη που ονομάζεται PD-1 (programmed death-1) στα Τ-κύτταρα, έναν τύπο κυττάρου του ανοσοποιητικού. Αυτό εμποδίζει τα καρκινικά κύτταρα να απενεργοποιούν τα Τ-κύτταρα, επιτρέποντας στο ανοσοποιητικό σύστημα να εντοπίζει και να καταστρέφει τα καρκινικά κύτταρα.

Η NHS England ανέφερε ότι περίπου 1.200 ασθενείς τον μήνα θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τη μετάβαση στην ένεση, ενώ είναι πιθανό οι περισσότεροι νέοι ασθενείς να τη λαμβάνουν στο εξής.

Η ενέσιμη θεραπεία δεν θα κοστίζει περισσότερο στο NHS σε σχέση με την ενδοφλέβια χορήγηση, καθώς επετεύχθη συμφωνία τιμής μεταξύ της NHS England και της παρασκευάστριας εταιρείας Bristol Myers Squibb.

Ο Νάσερ Τουράμπι στο Cancer Research UK, δήλωσε ότι «καινοτομίες όπως αυτή θα είναι καθοριστικής σημασίας για την ταχύτερη και πιο αποδοτική θεραπεία των καρκινοπαθών. Βρισκόμαστε σε μια χρυσή εποχή της έρευνας για τον καρκίνο, και είναι ζωτικής σημασίας το σύστημα υγείας μας να συνεχίσει να προσαρμόζεται, προσφέροντας την καλύτερη δυνατή φροντίδα στους ασθενείς».

«Η κυβέρνηση έχει την ευκαιρία να αξιοποιήσει αυτό το βήμα με το επικείμενο εθνικό σχέδιο για τον καρκίνο στην Αγγλία, το οποίο πρέπει να προβλέπει επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις στο NHS, ώστε καινοτόμες θεραπείες και τεχνολογίες αιχμής να φτάνουν στους ασθενείς όσο το δυνατόν γρηγορότερα».



