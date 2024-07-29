Harvard: 7 συμβουλές για καλύτερο σεξ, ενώ μεγαλώνεις...

Οι αλλαγές που υφίσταται το σώμα μας με την πάροδο του χρόνου μπορεί να μειώσουν την ένταση και την ποιότητα της σεξουαλικής μας ζωής. Ωστόσο, η ωριμότητα, η αυξημένη αυτοπεποίθηση και οι καλύτερες επικοινωνιακές δεξιότητες μπορούν να προσφέρουν μια πιο πλούσια και ικανοποιητική σεξουαλική εμπειρία.

Παρακάτω παραθέτουμε 7 συμβουλές από την ιατρική σχολή του πανεπιστημίου του Harvard για να βελτιώσετε τη σεξουαλική σας ζωή μεγαλώνοντας.

1. Σεξουαλική εκπαίδευση:

Υπάρχει πληθώρα αξιόλογων υλικών αυτοβοήθειας για διάφορα σεξουαλικά θέματα. Αναζητήστε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο σας και επιλέξτε αυτό που μπορεί να σας βοηθήσει.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.