Ομαδική ασφάλιση υγείας: Επένδυση ή δαπάνη;

Καθώς το κόστος υγειονομικής περίθαλψης αυξάνεται και η ανάγκη για την ευημερία των εργαζομένων γίνεται όλο και πιο επιτακτική, πολλές επιχειρήσεις στρέφονται σε νέες παροχές για το προσωπικό τους. Η ομαδική ασφάλιση υγείας αναδεικνύεται ως μία από αυτές τις παροχές, προσφέροντας ένα σημαντικό εργαλείο προστασίας και υποστήριξης. Οι εργοδότες βλέπουν την ομαδική ασφάλιση ως μια ενίσχυση του πακέτου παροχών, αλλά και ως στρατηγική για τη βελτίωση της ικανοποίησης και της παραγωγικότητας των υπαλλήλων τους. Το ερώτημα που προκύπτει, όμως, είναι το εξής: αποτελεί αυτή η ασφάλιση μια πραγματική επένδυση ή είναι απλώς μια επιπλέον δαπάνη για την επιχείρηση;

Οικονομική ασφάλεια και μείωση ιατρικών εξόδων

Η οικονομική ασφάλεια και η μείωση των ιατρικών εξόδων αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα της ομαδικής ασφάλισης υγείας, καθώς προσφέρουν στους εργαζομένους ένα δίχτυ προστασίας για τις ιατρικές τους ανάγκες. Η κάλυψη μέσω ενός ομαδικού ασφαλιστικού προγράμματος εξασφαλίζει πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, απαλλάσσοντας τους υπαλλήλους από το βάρος των υψηλών και συχνά απρόβλεπτων ιατρικών εξόδων. Πρόκειται για μία παροχή που συνεισφέρει και στην ψυχολογική τους ευημερία, μειώνοντας το καθημερινό άγχος που σχετίζεται με πιθανές έκτακτες ιατρικές δαπάνες. Όταν οι εργαζόμενοι γνωρίζουν ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν τα έξοδα για την υγεία τους χωρίς να ανησυχούν για τις οικονομικές τους δυνατότητες, επικεντρώνονται περισσότερο στις εργασιακές τους υποχρεώσεις και αποδίδουν καλύτερα. Η οικονομική ασφάλεια που προσφέρει η ομαδική ασφάλιση υγείας λειτουργεί, επομένως, ως κίνητρο, ενισχύοντας το αίσθημα ευημερίας στο εργασιακό περιβάλλον.

Αύξηση ικανοποίησης και αφοσίωσης

Η ομαδική ασφάλιση υγείας έχει άμεσο αντίκτυπο στην ικανοποίηση και την αφοσίωση των εργαζομένων. Όταν μια εταιρεία επενδύει στην υγεία των υπαλλήλων της, δείχνει ότι τους εκτιμά και ενδιαφέρεται για την ευημερία τους. Πρόκειται για κάτι που οδηγεί σε βελτιωμένο ηθικό και συμβάλλει σε μία καλύτερη εργασιακή ατμόσφαιρα, γεγονός που ενισχύει την αφοσίωση των εργαζομένων. Οι υπάλληλοι που αισθάνονται υποστήριξη από την επιχείρηση που εργάζονται είναι πιο πιθανό να παραμείνουν σ’ αυτήν, μειώνοντας τα ποσοστά παραιτήσεων/απολύσεων και το κόστος εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων.

Αυξημένη παραγωγικότητα

Η αυξημένη παραγωγικότητα αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία μιας επιχείρησης και η υγεία των εργαζομένων παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτό. Όταν οι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση σε πακέτα ομαδικής ασφάλισης υγείας, ενθαρρύνονται να αναζητούν ιατρική φροντίδα εγκαίρως και να παρακολουθούν την υγεία τους. Με αυτό τον τρόπο, τυχόν σοβαρές ασθένειες μπορούν να προληφθούν ή να διαγνωστούν νωρίς. Όταν οι εργαζόμενοι είναι υγιείς, είναι πιο παραγωγικοί, αλλά επίσης πιο ενθουσιώδεις. Η ενίσχυση της σωματικής και ψυχικής τους ευεξίας τους επιτρέπει να εργάζονται πιο αποτελεσματικά, να συνεργάζονται καλύτερα με τους συναδέλφους τους και να αναλαμβάνουν περισσότερες ευθύνες.

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας

Η ομαδική ασφάλιση υγείας μπορεί να φέρει μια σημαντική διαφορά στην ικανότητα μιας επιχείρησης να προσελκύσει και να διατηρήσει ταλέντα. Με την αύξηση της ανταγωνιστικότητας στην αγορά εργασίας, οι υποψήφιοι υπάλληλοι εκτιμούν ολοένα και περισσότερο τις παροχές που συνδέονται με την υγεία και την ευημερία τους. Όλο και περισσότερες εταιρείες αναγνωρίζουν τη σημασία της προσφοράς τέτοιων παροχών ως μέρος των συνολικών τους πακέτων, διότι η απουσία τους μπορεί να οδηγήσει σε μια χαμένη ευκαιρία προσέλκυσης των καλύτερων επαγγελματιών. Η επένδυση στην ομαδική ασφάλιση υγείας είναι, λοιπόν, ένα στρατηγικό πλεονέκτημα που μπορεί να καθορίσει τη θέση μιας επιχείρησης στην αγορά και να τη βοηθήσει να προσελκύσει ταλαντούχο προσωπικό.

Επιλέγοντας ομαδικό πρόγραμμα ασφάλειας

Τα ομαδικά προγράμματα ασφάλισης αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της ευημερίας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Με τις ομαδικές ασφάλειες ζωής και υγείας της Eurolife FFH η επιχείρηση εξασφαλίζει παροχές υγείας για τους εργαζομένους της και τις οικογένειές τους. Ο πελάτης επιλέγει τις καλύψεις με βάση τις ανάγκες τους και ενισχύει την αποδοτικότητά τους. Παράλληλα απολαμβάνει και φορολογικές ελαφρύνσεις.

Επιλέγει τις καλύψεις ζωής και υγείας που ταιριάζουν στις ανάγκες των εργαζομένων και των στελεχών της. Ασφαλίζει τους ανθρώπους της για:



- Νοσοκομειακή περίθαλψη

- Διαγνωστικές εξετάσεις & επισκέψεις σε γιατρούς

- Απώλεια ζωής και μερική ή ολική ανικανότητα

- Απώλεια εισοδήματος.

Μέσω του ομαδικού συνταξιοδοτικού προγράμματος η επιχείρηση, καταβάλλει τακτικές εισφορές υπέρ των μελών του ανθρώπινου δυναμικού της, τα οποία έχουν προκαθορισμένα κοινά χαρακτηριστικά. Οι εργοδοτικές εισφορές κατανέμονται, κατόπιν επιλογής της επιχείρησης, για την αγορά μεριδίων 7 Αμοιβαίων Κεφαλαίων τύπου Funds of Funds. Κάθε ασφαλισμένος διατηρεί ατομικό λογαριασμό με πρόσβαση σε ενημερώσεις για την αξία του λογαριασμού του.

Κόστος ή μακροπρόθεσμο όφελος;

Η ομαδική ασφάλιση υγείας αποτελεί έναν από τους πιο αποδοτικούς τρόπους επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό μιας επιχείρησης. Παρά τα αρχικά έξοδα που ενδέχεται να προκύψουν, τα οφέλη της σε βάθος χρόνου είναι πολύτιμα και πολυδιάστατα. Ενισχύει την αφοσίωση και την παραγωγικότητα, βελτιώνει την ψυχολογική και σωματική ευημερία των εργαζομένων και διαμορφώνει ένα υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον που ξεχωρίζει στην αγορά εργασίας. Επιλέγοντας να επενδύσουν στην ομαδική ασφάλιση υγείας, οι επιχειρήσεις προστατεύουν και στηρίζουν τους ανθρώπους τους, αλλά και διασφαλίζουν τη δική τους μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα.

