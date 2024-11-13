Ας είμαστε ειλικρινείς. Όταν επισκεπτόμαστε την τουαλέτα έχουμε τη συνήθεια να ξοδεύουμε τουλάχιστον 15 λεπτά μέσα αφού το κινητό τηλέφωνο έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας και σε αυτή τη συνήθεια. Έτσι λοιπόν, για μια υπόθεση το πολύ 5 λεπτών ξοδεύουμε τελικά ένα τέταρτο για να δούμε βίντεο, να σκρολάρουμε και να διαβάσουμε.

Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το παρατεταμένο κάθισμα στην τουαλέτα μπορεί να βλάψει την υγεία. Έχει συνδεθεί ακόμη και με αυξημένο κίνδυνο αιμορροΐδων και εξασθενημένων πυελικών μυών, δήλωσε ο Δρ Lai Xue, χειρουργός παχέος εντέρου στο Ιατρικό Κέντρο Southwestern του Πανεπιστημίου του Τέξας στο Ντάλας.

«Όταν οι ασθενείς μου παρουσιάζουν παράπονα, ένας από τους κύριους τομείς στους οποίους πρέπει να εμβαθύνουμε είναι να δούμε αν ξοδεύουν πολύ χρόνο στην τουαλέτα», είπε ο Xue.

Ο κίνδυνος αιμορροΐδων

Οι άνθρωποι πρέπει να περνούν κατά μέσο όρο 5 έως 10 λεπτά στην τουαλέτα, σύμφωνα με τον Δρ Farah Monzur, επίκουρο καθηγητή ιατρικής και διευθυντή του Κέντρου Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου στο Stony Brook Medicine στο Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης.

Γιατί όμως θεωρείται πρόβλημα αν καθίσουμε παραπάνω; Εδώ η απάντηση δίνεται μέσα από το νόμο της φυσικής. Η βαρύτητα μας κρατά προσγειωμένους στη Γη, αλλά αυτή η ίδια βαρύτητα αναγκάζει επίσης το σώμα να εργαστεί σκληρότερα για να αντλήσει αίμα πίσω στην καρδιά, είπε ο Xue. Το ανοιχτό κάθισμα της τουαλέτας σε σχήμα οβάλ συμπιέζει τους γλουτούς, διατηρώντας τον ορθό σε χαμηλότερη θέση από ό,τι αν καθόμαστε στον καναπέ. Με τη βαρύτητα να τραβάει το κάτω μισό του σώματος προς τα κάτω, η αυξημένη πίεση επηρεάζει την κυκλοφορία του αίματος σας.

«Πραγματοποιείται μια μονή διαδρομή όπου το αίμα εισέρχεται, αλλά το αίμα πραγματικά δεν μπορεί να επιστρέψει», είπε ο Xue.

Ως αποτέλεσμα, οι φλέβες και τα αιμοφόρα αγγεία που περιβάλλουν τον πρωκτό και το κάτω μέρος του ορθού διευρύνονται και εμποτίζονται με αίμα, αυξάνοντας τον κίνδυνο αιμορροΐδων.

Οι άνθρωποι που ξοδεύουν χρόνο στα τηλέφωνά τους στην τουαλέτα τείνουν να χάνουν την αίσθηση του χρόνου, είπε ο Monzur, κάθονται και τεντώνουν τους μύες τους προκειμένου να κινηθεί το έντερο.

Και μαντέψτε τι; Οι γιατροί μπορούν να σας πουν. «Σήμερα, βλέπουμε μια αύξηση στους ανθρώπους που περνούν περισσότερο χρόνο στην τουαλέτα, και αυτό είναι πολύ ανθυγιεινό για τα πρωκτικά όργανα και το πυελικό έδαφος», πρόσθεσε ο Xue.

Εκτός από τους εξασθενημένους μύες του πρωκτού και την αναγκαστική καταπόνηση, ο Monzur είπε ότι το να κάθεσαι στη λεκάνη της τουαλέτας για πολύ ώρα μπορεί επίσης να αυξήσει τον κίνδυνο πρόπτωσης του ορθού. Πρόπτωση του ορθού είναι όταν το ορθό, μέρος του παχέος εντέρου, γλιστρά προς τα κάτω και διογκώνεται έξω από τον πρωκτό.

Οι μύες του πυελικού εδάφους είναι ένας άλλος τύπος μυών που εξασθενεί από το παρατεταμένο κάθισμα στην τουαλέτα. Ο Xue εξήγησε ότι οι μύες του πυελικού εδάφους συντονίζουν μια σημαντική ποσότητα της κίνησης του εντέρου και συνεργάζονται με το υπόλοιπο σώμα για να εξασφαλίσουν ότι τα κόπρανα βγαίνουν ομαλά. Η βαρυτική πίεση στο πυελικό έδαφος καταπονεί τους μύες όταν καθόμαστε συνεχώς για μεγάλες περιόδους.

Αφήστε τα τηλέφωνα έξω από την τουαλέτα

Για να αποφύγετε να ξοδεύετε πολύ χρόνο στην τουαλέτα, ο Δρ Lance Uradomo, επεμβατικός γαστρεντερολόγος στο City of Hope Orange County στο Irvine της Καλιφόρνια, συμβούλεψε να αφήνετε τα τηλέφωνα, τα περιοδικά και τα βιβλία έξω από το μπάνιο.

«Δε θέλεις να πας με τη νοοτροπία ότι θα είσαι εκεί για πολύ καιρό. Γιατί τότε θα θέλετε να φέρετε κάτι για να κρατήσετε το μυαλό απασχολημένο», είπε ο Monzur. «Κάντε το να κάθεστε στη λεκάνη της τουαλέτας όσο πιο αδιάφορο γίνεται».

Εάν δυσκολεύεστε να ανακουφιστείτε, ο Xue συμβούλεψε να σταματήσετε μετά από 10 λεπτά. Αντ 'αυτού, περπατήστε λίγο - καθώς η κίνηση μπορεί να διεγείρει τους μύες του εντέρου. Ο Xue συνέστησε επίσης να ενυδατώνεστε και να τρώτε τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, όπως βρώμη και φασόλια, για να παράγετε τακτικές κινήσεις του εντέρου και να αποφύγετε την καταπόνηση.

Η Εθνική Ακαδημία Ιατρικής συνιστά 2,7 έως 3,7 λίτρα νερού ημερησίως. Επιπλέον, το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ συνιστά 14 γραμμάρια φυτικών ινών για κάθε 1.000 θερμίδες τροφής. Ο Xue είπε ότι οι φυτικές ίνες και το νερό μαλακώνουν τα κόπρανα, καθιστώντας τα πιο εύκολο να αποβληθούν από τον οργανισμό μας.

Κίνδυνος για καρκίνο του παχέος εντέρου

Υπάρχουν περιπτώσεις, ωστόσο, στις οποίες οι άνθρωποι πρέπει να περνούν ασυνήθιστο χρόνο στην τουαλέτα. Η συνεχής δυσκολία ή δυσφορία κατά την κένωση μπορεί να είναι σύμπτωμα γαστρεντερικών προβλημάτων, όπως το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και η νόσος του Crohn.

Η επιδείνωση της δυσκοιλιότητας ή η ανάγκη να κάθεστε στην τουαλέτα για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί επίσης να είναι σημάδι καρκίνου. «Εάν μια ανάπτυξη στο εσωτερικό του παχέος εντέρου μεγαλώσει αρκετά, μπορεί να εμποδίσει τη ροή των κοπράνων σας, κάτι που μπορεί να προκαλέσει δυσκοιλιότητα και αιμορραγία», είπε ο Uradomo.

Η Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία ανέφερε πρόσφατα αύξηση στα ποσοστά καρκίνου του παχέος εντέρου σε άτομα κάτω των 55 ετών από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 και ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός εκτιμά ότι θα υπήρχαν 106.590 νέες περιπτώσεις καρκίνου του παχέος εντέρου και 46.220 νέες περιπτώσεις καρκίνου του ορθού φέτος.

Πηγή: skai.gr

