Οι ειδικοί προειδοποιούν: Το πολύ κινητό στην τουαλέτα μπορεί να προκαλέσει αιμορροΐδες

Υπάρχουν μέρες που λίγα λεπτά στην τουαλέτα με κλειστή την πόρτα -ίσως και κλειδωμένη- προσφέρουν ένα ευπρόσδεκτο διάλειμμα από την έντονη και πιεστική καθημερινότητα.

Είναι συνηθισμένο ένας εξαντλημένος γονιός να «κρύβεται» για λίγα λεπτά στην τουαλέτα προσπαθώντας να ξεκλέψει χρόνο για τον εαυτό του.

Ωστόσο, ο χρόνος που περνάμε στην τουαλέτα έχει αρχίσει να γίνεται πιο σοβαρό ιατρικό ζήτημα, καθώς οι άνθρωποι εγκαταλείπουν τα βιβλία και τα περιοδικά και σκρολάρουν ατελείωτα στα κινητά τους τηλέφωνα.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το να κάθεται κανείς περισσότερη ώρα στην τουαλέτα από ό,τι παλαιότερα -κάτι που κάνουν οι περισσότεροι έχοντας στα χέρια το κινητό- μπορεί να αυξήσει τα ποσοστά εμφάνισης αιμορροΐδων, σύμφωνα με το επιστημονικό περιοδικό PLOS One.

Η νέα έρευνα δίνει απτές αποδείξεις για κάτι που πολλοί υποψιάζονταν εδώ και καιρό: Οι άνθρωποι χάνουν την αίσθηση του χρόνου στο μπάνιο όταν έχουν μαζί τους το κινητό τους, δήλωσε στο CNN η δρ Trisha Pasricha, κύρια συγγραφέας της μελέτης, γαστρεντερολόγος στο Νοσοκομείο Massachusetts General και διδάσκουσα στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ.

Όλο αυτό το ασταμάτητο σκρολάρισμα επηρεάζει αρνητικά την υγεία των ανθρώπων.

«Ολόκληρο το επιχειρηματικό μοντέλο αυτών των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης βασίζεται στο να μας αποσπούν την προσοχή, να μας κάνουν να χάνουμε την αίσθηση του χρόνου και να μας εθίζουν στον αλγόριθμο» είπε η Pasricha. «Μόλις τώρα αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε πόσο επηρεάζουν τα smartphones και άλλες πτυχές της ζωής μας.»

Οι αιμορροΐδες συχνά σχετίζονται με την παρατεταμένη καθιστή θέση. Ωστόσο, ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος όταν κάποιος κάθεται πολλή ώρα στην τουαλέτα. Το ανοιχτό κάθισμα της τουαλέτας ασκεί πίεση στην περιοχή του ορθού, κρατώντας το σώμα σε χαμηλότερη θέση απ’ ό,τι αν καθόταν κανείς σε καρέκλα. Με τον καιρό, η αυξημένη αυτή πίεση μπορεί να προκαλέσει συσσώρευση αίματος στο ορθό.

Εκτός από τον περισσότερο χρόνο που περνάει κανείς καθιστός, η χρήση κινητού στην τουαλέτα μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο αιμορροΐδων και λόγω κακής στάσης του σώματος.

Η Δρ. Hima Ghanta, χειρουργός παχέος εντέρου στο Holy Name Medical Center στο Νιου Τζέρσεϊ -η οποία δεν συμμετείχε στη μελέτη- ανέφερε πως οι άνθρωποι τείνουν να σκύβουν όταν κοιτάζουν το κινητό τους, κάτι που δεν είναι ιδανικό για την αφόδευση, καθώς το ορθό και ο πρωκτός σχηματίζουν καμπύλη με το παχύ έντερο. Η θέση του καθίσματος σε βαθύ κάθισμα (squatting) είναι πιο κατάλληλη για ομαλή κένωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.