Αγγλία: Η κυβέρνηση σχεδιάζει να απαγορεύσει την πώληση ενεργειακών ποτών για άτομα κάτω των 16 ετών

Του Γιάννη Χανιωτάκη

Η βρετανική κυβέρνηση σχεδιάζει να θεσπίσει νέο νόμο στην Αγγλία, ο οποίος θα απαγορεύει την πώληση ενεργειακών ποτών σε άτομα κάτω των 16 ετών από καταστήματα, εστιατόρια, καφέ, αυτόματους πωλητές και διαδικτυακές πλατφόρμες.

Σύμφωνα με το BBC, υπολογίζεται ότι έως και το ένα τρίτο των παιδιών στο Ηνωμένο Βασίλειο καταναλώνουν τέτοιου είδους ροφήματα κάθε εβδομάδα, παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα σούπερ μάρκετ έχουν ήδη εφαρμόσει εθελοντική απαγόρευση.

Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας, Γουές Στρίτινγκ, δήλωσε ότι λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες γονέων και εκπαιδευτικών και αντιμετωπίζει το ζήτημα «κατά μέτωπο», για να προστατεύσει την υγεία των νέων.

Τα αναψυκτικά με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε καφεΐνη δεν θα επηρεαστούν από την απαγόρευση.

Στο πλαίσιο της νομοθετικής πρωτοβουλίας θα ξεκινήσει μια διαβούλευση διάρκειας 12 εβδομάδων για τη συλλογή στοιχείων από ειδικούς στον τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης, καθώς και από το κοινό και τους λιανοπωλητές.

Η Βόρεια Ιρλανδία, η Σκωτία και η Ουαλία εξετάζουν επίσης παρόμοια απαγόρευση. Η πολιτική στον τομέα της υγείας στο Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί αρμοδιότητα των τοπικών κυβερνήσεων.

Πηγή: skai.gr

