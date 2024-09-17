Τα σχολεία άνοιξαν, οι ιώσεις έρχονται - Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό;

Όλοι οι γονείς το έχουμε βιώσει και οι νέοι γονείς που τώρα μπαίνουν στη φάση νηπιαγωγείο/σχολείο θα το βιώσουν επίσης: με το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς, ξεκινάει και το γαϊτανάκι των ιώσεων. Ωστόσο πρόκειται για κάτι φυσιολογικό και αναμενόμενο. Ένα υγιές παιδί νηπιακής ηλικίας που πηγαίνει σε παιδικό σταθμό μπορεί να προσβληθεί από ιογενή λοίμωξη 10-15 φορές ανά σχολική χρονιά, μας λέει η Μαρία Παπαδάκη Διευθύντρια Παιδιατρικής Κλινικής Metropolitan Hospital. «Αυτό συμβαίνει εν μέρει γιατί ο οργανισμός των μικρών παιδιών είναι πιο ευάλωτος, καθώς το ανοσοποιητικό τους σύστημα δεν είναι πλήρως ανεπτυγμένο, αλλά και γιατί στις μικρές αυτές ηλικίες είναι δυσκολότερη η τήρηση των κανόνων υγιεινής. Συνήθως η δυσκολότερη χρονιά είναι η πρώτη, οπότε και ο οργανισμός του παιδιού έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με πλήθος λοιμωδών παραγόντων, κυρίως ιών αλλά και βακτηρίων μέσα στην σχολική αίθουσα».

Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε το ανοσοποιητικό σύστημα των παιδιών και να τα προστατεύσουμε από την έξαρση των ιώσεων;

Η καλή υγεία των παιδιών και η ενίσχυση του ανοσοποιητικού τους συστήματος βασίζεται στο τρίπτυχο υγιεινή διατροφή-άθληση-επαρκής ύπνος, τονίζει η ειδικός. Η σωστή διατροφή αποτελεί τη βάση για το χτίσιμο ενός δυνατού αμυντικού συστήματος, το οποίο θα βοηθήσει το παιδί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τους ιούς με τους οποίους θα έρθει σε επαφή. Τροφές πλούσιες σε βιταμίνες και ιχνοστοιχεία όπως βιταμίνη Α, D και Ε, ω-3 λιπαρά οξέα, σίδηρο και σελήνιο, αποτελούν «όπλα» για την θωράκιση της άμυνας του οργανισμού.

Συστήνεται τα παιδιά να ακολουθούν μία ισορροπημένη διατροφή, που να περιλαμβάνει όλες τις ομάδες των τροφίμων, πλούσια σε φρούτα και λαχανικά, στα πρότυπα της μεσογειακής δίαιτας. Επιπλέον, θα πρέπει να υπενθυμίζουμε στα παιδιά μας να πίνουν συχνά νερό, καθώς η μη επαρκής ενυδάτωση εξασθενεί τον οργανισμό και τον καθιστά περισσότερο ευάλωτο στις λοιμώξεις.

Παράλληλα, η άθληση προσφέρει στα παιδιά σωματική και ψυχική ευεξία, μειώνει το stress και τα βοηθά να κοιμηθούν καλύτερα. Τα μικρά παιδιά πρέπει να κοιμούνται τουλάχιστον 9-12 ώρες ημερησίως και να τηρούν ένα σταθερό πρόγραμμα ύπνου. Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση οθόνης μετά τις απογευματινές ώρες, καθώς διαταράσσει την ηρεμία του παιδιού και παρεμποδίζει τη διαδικασία του ύπνου.

Τέλος, μην ξεχνάμε ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να ενισχύσουμε το ανοσοποιητικό σύστημα των παιδιών είναι να είμαστε συνεπείς με το πρόγραμμα εμβολιασμών, όπως αυτό ορίζεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών για παιδιά και εφήβους και εφαρμόζεται από τον οικογενειακό παιδίατρο. Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εμβολιασμών παιδιών και εφήβων του 2024, συστήνεται ο εμβολιασμός έναντι της γρίπης σε όλα τα παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως 5 ετών και στα μεγαλύτερα παιδιά που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου για σοβαρή νόσο, όπως παιδιά με χρόνια αναπνευστικά, καρδιολογικά ή νευρολογικά προβλήματα.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.