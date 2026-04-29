Νέα εποχή στη Βόρεια Εύβοια με το πλωτό ασθενοφόρο

Σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό γύρισμα με το Λιμενικό Σώμα, η κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ κατέγραψε από κοντά την ένταξη του νέου υπερσύγχρονου πλωτού ασθενοφόρου, το οποίο έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα για τη Βόρεια Εύβοια.

Η παραλαβή του πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στο λιμάνι των Ωρεών, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την ασφάλεια της περιοχής. Με δύο κινητήρες ισχύος 350 ίππων ο καθένας, συνολική δύναμη 700 ίππων και δυνατότητα ανάπτυξης ταχύτητας έως 45 μιλίων την ώρα, το σκάφος είναι πλήρως εξοπλισμένο με σύγχρονη τεχνολογία που του επιτρέπει να επιχειρεί ακόμη και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Η παρουσία του αναμένεται να μειώσει την απομόνωση της περιοχής και να ενισχύσει ουσιαστικά την προστασία της ανθρώπινης ζωής, με τους κατοίκους να εκφράζουν πλέον έντονα το αίσθημα ασφάλειας που τους προσφέρει αυτή η σημαντική προσθήκη.

Πηγή: skai.gr

