Για τη διακίνηση στην ελληνική αγορά αποξηραμένου βότανου σε σκόνη (Moringa), προέλευσης Αιγύπτου, στο οποίο ανιχνεύτηκε ο παθογόνος μικροοργανισμός Salmonella spp ενημερώθηκε ο ΕΦΕΤ και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής.

Πρόκειται για το προϊόν με ονομασία πώλησης Bιολόγος Organic Moringa Powder Σκόνη ΜΟΡΙΝΓΚΑ σε συσκευασία των 100 γρ. το οποίο διακινείται από την επιχείρηση ΒΙΟΛΟΓΟΣ.

Η ανάκληση αφορά τις παρτίδες 232509, 192511 και 112603.

Η εταιρεία έχει ήδη ανακαλέσει το προϊόν από την εσωτερική αγορά, και βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Στην ιστοσελίδα https://bio-logos.com/news/ έχουν αναρτηθεί οδηγίες από την εταιρεία σχετικά με την επιστροφή του προϊόντος ενώ ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές, που έχουν προμηθευτεί το προϊόν να μην το καταναλώσουν.

Επίσης, ο ΕΦΕΤ και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής ενημερώθηκε για τη διακίνηση στην ελληνική αγορά προϊόντος επάλειψης (άλειμμα), προέλευσης Τουρκίας, όπου ανιχνεύτηκε σέλινο, το οποίο δεν δηλώνεται στην επισήμανση.

Το σέλινο είναι αλλεργιογόνο συστατικό σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 και μπορεί να επηρεάσει άτομα με ευαισθησία σε αυτό.

Συγκεκριμένα πρόκειται για το προϊόν με εμπορική ονομασία "Yörem Acuka" σε συσκευασία των 200 γρ., με αριθμό γραμμοκώδικα 4260467596331, αριθμό παρτίδας 251206 και ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από 06/09/2026, το οποίο διακινείται από την επιχείρηση Exochon G.P. Wholesale food Trade.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου του προϊόντος από την εσωτερική αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Η εταιρεία μετά από την ενημέρωσή της έχει προχωρήσει σε ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στο κατάστημά της ενώ ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές, που έχουν προμηθευτεί το προϊόν και είναι αλλεργικοί στο σέλινο να μην το καταναλώσουν.

