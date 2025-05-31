Τουλάχιστον δέκα χρόνια παραπάνω ζωής μπορεί κάποιος να κερδίσει εάν γυμνάζεται, έχει ένα σταθερό σωματικό βάρος σε όλη του τη ζωή, ακολουθεί μεσογειακή διατροφή και δεν καπνίζει, δηλώνει σε συνέντευξη της στο Πρακτορείο FM και στην Τάνια Μαντουβάλου, η καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου.

Ειδικότερα για τις γυναίκες, επικαλούμενη πρόσφατη δημοσίευση του επιστημονικού περιοδικού JAMA, η καθηγήτρια αναφέρει, ότι η ποιότητα των υδατανθράκων που καταναλώνουμε, έχει μεγάλη σημασία για την καλύτερη επιβίωσή μας.

«Υδατάνθρακες υψηλής ποιότητας που προκύπτουν από τα φρούτα, τα λαχανικά, τα δημητριακά ολικής άλεσης και τις φυτικές ίνες αυτών των ομάδων τροφίμων, έχουν σχετιστεί με την υγιή γήρανση. Δηλαδή, με μικρότερο κίνδυνο θνησιμότητας, μικρότερο κίνδυνο χρόνιων ασθενειών, μικρότερο κίνδυνο κατάθλιψης και με καλύτερη γνωστική και σωματική λειτουργία. Μάλιστα, τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν ότι η κατανάλωση υδατανθράκων υψηλής ποιότητας και φυτικών ινών στη μέση ηλικία, είναι πολύ σημαντική, γιατί σχετίζεται με μεγαλύτερες πιθανότητες για υγιή γήρανση».

Η άσκηση σχετίζεται με σημαντικά μειωμένη πιθανότητα θανάτου σε 5 καρκίνους

Με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια Ημέρα Επιζώντων Καρκίνου η κ. Ψαλτοπούλου, επισημαίνει ότι τα σωματικά δραστήρια άτομα έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα επιβίωσης και εξηγεί: «Τα μέχρι σήμερα γνωστά δεδομένα από μετα- αναλύσεις αναφέρουν ότι η σωματική δραστηριότητα σχετίζεται με σημαντικά μειωμένη πιθανότητα θανάτου σε 5 κατηγορίες καρκίνων: καρκίνος μαστού (μείωση κατά περίπου 30 % ), καρκίνος του προστάτη (μείωση περίπου 25%), καρκίνος του πνεύμονα (επίσης περίπου 25% ) καρκίνος του παχέος εντέρου (μείωση κατά περίπου 30 % ). Ο καρκίνος του δέρματος δεν είχε κάποια σχέση με τη σωματική δραστηριότητα». Η άσκηση, σύμφωνα με την κ. Ψαλτοπούλου, βοηθάει όχι μόνο στην επιβίωση, αλλά σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, οδηγεί ταυτόχρονα σε μικρότερη πιθανότητα υποτροπής, μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης, ή επιδείνωσης άλλων χρόνων νοσημάτων, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης και τα καρδιαγγειακά και σε μεγαλύτερη πνευματική, ψυχική και μυοσκελετική ανθεκτικότητα, που είναι πολύ σημαντικά στοιχεία για καλύτερη και ποιοτικότερη επιβίωση μετά τον καρκίνο.

Σωματική δραστηριότητα και πρόληψη του καρκίνου

Η άσκηση μπορεί να προσφέρει ποικίλα κλινικά οφέλη σε γυναίκες επιζήσασες από καρκίνο του μαστού, ωστόσο η συμμετοχή σε προγράμματα άσκησης παραμένει χαμηλή τονίζει η κ. Ψαλτοπούλου, για να επισημάνει στη συνέχεια ότι «είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μία προσωποποιημένη συζήτηση και απόφαση, όσον αφορά την σωματική δραστηριότητα που θα ακολουθήσει το άτομο που επιβίωσε από καρκίνο. Γιατί δεν είναι λίγοι εκείνοι που ρωτούν αν είναι ασφαλές μετά τη χημειοθεραπεία, την ακτινοθεραπεία, ή ένα μεγάλο χειρουργείο να βάλουν την άσκηση στη ζωή τους.

Οι περισσότερες μελέτες δείχνουν ότι η μεγαλύτερη ενασχόληση των επαγγελματιών υγείας με τους επιβιώσαντες από καρκίνο, οδηγούν και σε αύξηση της σωματικής δραστηριότητας, πράγμα το οποίο είναι ζητούμενο, όπως και η καλύτερη αξιολόγηση της σωματικής δραστηριότητας».

Η σωματική δραστηριότητα μελετάται ως προς την προστατευτική της σχέση, στην πρόληψη του καρκίνου, τη διάγνωση του καρκίνου, τη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα του ατόμου κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής αντιμετώπισης του καρκίνου, τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της θεραπείας , αλλά και στη μετα-θεραπευτική περίοδο, δηλαδή στους επιβιώσαντες από καρκίνο, καταλήγει η καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου.

