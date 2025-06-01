Ξεκινά τη λειτουργία της από αύριο, Δευτέρα, 2 Ιουνίου, η τηλεφωνική γραμμή 1135 του ΕΟΔΥ για τη συμβουλευτική υποστήριξη των καπνιστών που επιθυμούν να διακόψουν το κάπνισμα.

Η γραμμή 1135 θα λειτουργεί καθημερινά, Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-16:00 και θα στελεχώνεται από εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγείας του ΕΟΔΥ.

«Η ισότιμη πρόσβαση όλων των καπνιστών, ανεξαρτήτως κοινωνικοοικονομικής θέσης, σε υπηρεσίες υποστήριξης για τη διακοπή του καπνίσματος αποτελεί βασικό βήμα προς τη μείωση της χρήσης καπνικών προϊόντων και τη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού», υπογραμμίζει ο ΕΟΔΥ.

«Η δράση αυτή είναι ιδιαιτέρως σημαντική λόγω της σημασίας που έχει για τη Δημόσια Υγεία ο έλεγχος και ο περιορισμός της κατανάλωσης όλων των προϊόντων καπνού. Είναι δε σύμφωνη με τα όσα επιτάσσει η Συνθήκη Πλαίσιο για τον Έλεγχο του Καπνίσματος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που αποτελεί την πρώτη διεθνή συνθήκη που έχει συναφθεί στον τομέα της υγείας. Παράλληλα, ευθυγραμμίζεται με τις προβλέψεις του Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά του Καπνίσματος, σημαντική προτεραιότητα του οποίου αποτελεί η υποστήριξη των καπνιστών στη διακοπή καπνίσματος», αναφέρει ο ΕΟΔΥ.

Προσθέτει ότι η χρήση καπνικών προϊόντων αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα Δημόσιας Υγείας. Σχεδόν το 20% του ενήλικου παγκόσμιου πληθυσμού είναι καπνιστές συμβατικών τσιγάρων. Υπολογίζεται ότι περίπου 8 εκατομμύρια άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 1,3 εκατομμύρια μη καπνιστές που εκτίθενται στο παθητικό κάπνισμα, χάνουν τη ζωή τους ετησίως από το κάπνισμα.

Η Ελλάδα «πρωταθλήτρια» μεταξύ των χωρών του ΟΑΣΑ

Παρά τη μείωση του καπνίσματος συμβατικών τσιγάρων τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα εξακολουθεί να καταγράφει έναν από τους υψηλοτέρους επιπολασμούς μεταξύ των χωρών του ΟΑΣΑ. Παράλληλα, η πρόθεση για τη διακοπή του καπνίσματος έχει αυξηθεί σημαντικά.

Σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα της μελέτης του ΕΟΔΥ (2024), το 38% των ενήλικων Ελλήνων κάνει χρήση καπνικών προϊόντων. Αξίζει να σημειωθεί πως περισσότεροι από τους μισούς δηλώνουν πρόθυμοι να διακόψουν στο μέλλον. Ωστόσο, μόλις 3 στους 10 περιστασιακούς ή καθημερινούς καπνιστές συμβατικών τσιγάρων έχουν κάνει απόπειρα διακοπής το τελευταίο 12μηνο.

Με τη λειτουργία της γραμμής 1135, ο ΕΟΔΥ συμβάλλει ουσιαστικά στη δημιουργία του αναγκαίου υποστηρικτικού πλαισίου, που δίνει σε κάθε καπνιστή την ευκαιρία να κάνει ένα πρώτο, καθοριστικό βήμα προς ένα μέλλον χωρίς καπνό.

