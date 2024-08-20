Μεταμόσχευση Μαλλιών: Σύγχρονες Έννοιες και Τεχνικές

Η μεταμόσχευση μαλλιών είναι από τις πιο δημοφιλείς και αξιόπιστες επεμβάσεις για την αντιμετώπιση της αλωπεκίας, που επηρεάζει περίπου το 67% των ανδρών και το 24% των γυναικών. Η ανδρογενετικού τύπου αλωπεκία είναι η πιο συχνή πάθηση του τριχωτού της κεφαλής, που αντιμετωπίζεται με τη μεταμόσχευση μαλλιών.

Ακόμη, άτομα που έχουν πληγεί από τραύματα, εγκαύματα και άλλους τύπους αλωπεκίας μπορούν επίσης να επωφεληθούν από αυτές τις τεχνικές. Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη μεταμόσχευση μαλλιών είναι ελάχιστοι και τα ποσοστά επιτυχίας είναι συνήθως υψηλά για τους σωστά ελεγμένους και αξιολογημένους ασθενείς.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της μεταμόσχευσης μαλλιών, ο εξειδικευμένος δερματολόγος μεταφέρει ανθεκτικές τριχοθυλακικές μονάδες από την ινιακή περιοχή στις περιοχές που επηρεάζονται από την αλωπεκία.

Υπάρχουν δύο κύριες μέθοδοι για τη λήψη των τριχοθυλακίων από τη δότρια περιοχή: η χειρουργική επέμβαση με αφαίρεση λωρίδας FUT και η εξαγωγή μεμονωμένης θυλακικής μονάδας (FUE) που πλέον έχει επικρατήσει.

Η FUT χρησιμοποιείται, πια, κυρίως, στις γυναίκες σε συνδυασμό με την FUE λόγω την αδυναμίας να κουρευτεί καθολικά το τριχωτό των γυναικών, όπως συνήθως γίνεται στους άνδρες.

FUE

• Αυξημένος αριθμός λήψης μοσχευμάτων

• Λιγότερο εμφανείς ουλές

• Η πυκνότητα του τόπου της δότριας δεν αποτελεί σημαντικό αποτρεπτικό παράγοντα

• Λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος

• Μειωμένος χρόνος μετεγχειρητικής επούλωσης

• Επιτρέπει την επιλεκτική στόχευση θυλακίων ομάδων συγκεκριμένου μεγέθους και αριθμού τριχών ανά μόσχευμα

• Ο χειρουργός μπορεί να στοχεύσει τρίχες εκτός της τυπικής δότριας περιοχής, όπως το βρεγματικό τριχωτό της κεφαλής, το στήθος, την πλάτη, τα γένια και την ηβική περιοχή, εάν χρειάζεται.

FUT

• Συντομότερος χειρουργικός χρόνος

• Λιγότερη αιμορραγία στο σημείο της δότριας

• Η μονή λωρίδα παρέχει περιορισμένο αριθμό μοσχευμάτων 1.000 έως 1.500

• Μεγαλύτερος χρόνος μετεγχειρητικής επούλωσης

• Δημιουργία γραμμικής ουλής στο σημείο λήψης της λωρίδας δέρματος

• Δεν χρειάζεται κούρεμα το τριχωτό



Ενδείξεις για μεταμόσχευση μαλλιών

Ο ιδανικός υποψήφιος για μεταμόσχευση μαλλιών έχει υγιές τριχωτό της κεφαλής, καλή γενική υγεία, καλής ποιότητας μαλλιά στην περιοχή δότριας και λογικές προσδοκίες. Οι ενδείξεις για μεταμόσχευση μαλλιών είναι:

1. Ανδρική και γυναικεία αλωπεκία Norwood στάδιο III έως V για τους άνδρες και Ludwig στάδιο II για τις Γυναίκες

2. Αλωπεκία από έλξη (Η τριχοτιλλομανία είναι μια ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, που χαρακτηρίζεται από το επαναλαμβανόμενο τράβηγμα των μαλλιών)

3. Μετωπιαία ινωτική αλωπεκία (με περιορισμένες προσδοκίες επιτυχίας, που ο ασθενής πρέπει να κατανοήσει ότι τα αποτελέσματα πιθανότατα δεν θα είναι τα βέλτιστα)

4. Lichen planopilaris-θυλακικός λειχήνας (με περιορισμένες προσδοκίες επιτυχίας που ο ασθενής πρέπει να κατανοήσει ότι τα αποτελέσματα πιθανότατα δεν θα είναι τα βέλτιστα)

5. Δισκοειδής ερυθηματώδης λύκος (με περιορισμένες προσδοκίες επιτυχίας που ο ασθενής πρέπει να κατανοήσει ότι τα αποτελέσματα πιθανότατα δεν θα είναι τα βέλτιστα)

6. Θυλακίτιδα decalvans ( με περιορισμένες προσδοκίες επιτυχίας)

7. Αποκατάσταση μαλλιών προσώπου για φρύδια, γένια και φαβορίτες μετά από τραύμα ή εγκαύματα του προσώπου.

Η ενεργός φάση της μετωπιαίας ινωτικής αλωπεκίας, του θυλακικού λειχήνα και της ουλωτικής σε έδαφος δισκοειδή ερυθηματώδη λύκου ήταν αντένδειξη για μεταμόσχευση μαλλιών τα προηγούμενα έτη.

Οι ασθενείς που έχουν προσβληθεί από μια εκ των ουλωτικών αλωπεκιών, θα πρέπει να μην έχουν ενεργή νόσο για αρκετά χρόνια (τουλάχιστον δυο έτη) πριν επιχειρήσουν μεταμόσχευση μαλλιών.

Τα τελευταία έτη έχουμε κάνει αρκετές προσπάθειες με ανέλπιστα θετικά αποτελέσματα, μεταμοσχεύοντας υποψηφίους με μορφές ουλωτικών αλωπεκιών που μέχρι πρότινος τους απορρίπταμε, διότι τους θεωρούσαμε – χαρακτηρίζαμε μη χειρουργήσιμα περιστατικά.

Αντενδείξεις

• Γυροειδής αλωπεκία

• Πυρετό, κνησμό τριχωτού, απολέπιση, ερύθημα και εξάνθημα που υποδηλώνουν μια φλεγμονώδη κατάσταση

• Ιατρικό ιστορικό δερματολογικών παθήσεων, μεταβολικό σύνδρομο, αυτοάνοσες παθήσεις, συστηματικές λοιμώξεις, τοπικές λοιμώξεις, υποσιτισμός ή ανεπάρκεια βιταμινών και μετάλλων, πρόσφατος τοκετός, ιστορικό σχηματισμού ουλών, χημειοθεραπεία και έκθεση σε ακτινοβολία, όλα μπορούν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα

• Φάρμακα που μπορούν να επηρεάσουν την ανάπτυξη των μαλλιών

• Ψυχιατρικό ιστορικό. Το άγχος, οι διατροφικές διαταραχές, η τριχοτιλλομανία, το συναισθηματικό τραύμα και η σωματική δυσμορφική διαταραχή, όλα θέτουν τον ασθενή σε υψηλότερο κίνδυνο δυσαρέσκειας για το αποτέλεσμα και υπερβολικών προσδοκιών

• Άτομα μικρής ηλικίας <25 με άγνωστη πορεία στην εξέλιξη της αλωπεκίας



Επιπλοκές

Όταν η χειρουργική πράξη πραγματοποιείται σε ακατάλληλους χώρους από μη εξειδικευμένους δερματολόγους και σε πολλές περιπτώσεις χωρίς παρουσία ιατρού, η πιθανότητα επιπλοκών είναι μεγάλη.

Υπό άλλες συνθήκες, οι επιπλοκές σπανίζουν, όταν η επέμβαση διεξάγεται από ιατρική ομάδα και σε αποστειρωμένες συνθήκες.

• Οίδημα

• Πόνος

• Αιμορραγία

• Θυλακίτιδα

• Αλλεργικές αντιδράσεις στη λιδοκαΐνη

• Υπερδοσολογία λιδοκαϊνης

• Κυτταρίτιδα του τριχωτού της κεφαλής

• Προσωρινό ή μόνιμο μούδιασμα του τριχωτού της κεφαλής

• Telogen effluvium

• Επιδερμικές κύστες και τρίχες που μεγαλώνουν προς τα μέσα

• Μόλυνση

Ιατρικές καταστάσεις που περιπλέκουν τη μεταμόσχευση μαλλιών

• Κάπνισμα

• Διαβήτης

• Εκτεταμένη αραίωση

• Προχωρημένη ηλιακή βλάβη στο τριχωτό της κεφαλής

Προϋποθέσεις μιας επιτυχημένης επέμβασης μεταμόσχευσης μαλλιών

Από μαθηματική άποψη, οι τρίχες με μεγαλύτερες διαμέτρους του άξονα, τους παρέχουν μεγαλύτερη κάλυψη επιφάνειας. Ως εκ τούτου, οι υποψήφιοι με τρίχες πιο μεγαλύτερου διαμετρήματος, μπορούν να αναμένουν ότι θα αποκτήσουν πολύ πιο πυκνή κάλυψη σε σύγκριση με ασθενείς με τρίχες λεπτού διαμετρήματος.

Οι υποψήφιοι των οποίων η δότρια διαθέτει περισσότερα από 80 τριχοθυλάκια ανά cm² είναι εξαιρετικοί υποψήφιοι. Όσοι διαθέτουν αριθμό μικρότερο από 40 τριχοθυλάκια ανά cm² θεωρούνται υποψήφιοι με πτωχά αποτελέσματα για μεταμόσχευση μαλλιών και ο ιατρός πρέπει να ορίσει τις προσδοκίες των συγκεκριμένων υποψηφίων ανάλογα.

Τα άτομα με ανοιχτόχρωμο δέρμα και οι υποψήφιοι με ανοιχτόχρωμα μαλλιά έχουν πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα και σε μικρότερους αριθμούς μοσχευμάτων από αυτούς με σκουρόχρωμα μαλλιά, καθώς η χρωματική αντίθεση μεταξύ μαλλιών και δέρματος είναι λιγότερο αισθητή. Η σωστή τεχνική βοηθά στην άμβλυνση των περισσότερων προβλημάτων με τη μεταμόσχευση ασθενών με σκούρα μαλλιά.

Ο ασθενής πρέπει επίσης να κατανοήσει την ανάγκη για μια συντηρητική προσέγγιση κατά την αναδημιουργία της πρόσθιας γραμμής των μαλλιών για να έχει μια φυσική εμφάνιση που διαρκεί χωρίς υπερβολές.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ρεαλιστικές προσδοκίες και να κατανοήσουν ότι μπορεί να χρειαστούν επιπλέον συνεδρίες μεταμόσχευσης μαλλιών για να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Η αλωπεκία προκαλεί μειωμένη αυτοεκτίμηση και κοινωνική απόσυρση στους πάσχοντες. Η μεταμόσχευση μαλλιών αντιπροσωπεύει ένα ισχυρό εργαλείο που μπορεί να αποκαταστήσει μια πιο νεανική εμφάνιση. Κατά την εκτέλεση μεταμόσχευσης μαλλιών, η σωστή αξιολόγηση του ασθενούς και η εκτέλεση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου θεραπείας μπορεί να παράγει ασφαλή, αξιόπιστα και ικανοποιητικά αποτελέσματα.

