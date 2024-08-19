Mpox: Ο ΠΟΥ συστήνει την έναρξη προγραμμάτων εμβολιασμού στις πληγείσες περιοχές

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνέστησε σήμερα Δευτέρα στις χώρες που έχουν πληγεί από mpox (γνωστή παλαιότερα ως ευλογιά των πιθήκων) να αρχίσουν προγράμματα εμβολιασμού στις περιοχές όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα.

Η έξαρση της mpox στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, που προκλήθηκε από το στέλεχος clade 1b, και επηρεάζει επίσης το Μπουρούντι, την Κένυα, τη Ρουάντα και την Ουγκάντα, ήταν ο λόγος που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κήρυξε στις 14 Αυγούστου κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος, το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού για την υγεία.

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ελπίζει να λάβει τις πρώτες της δόσεις εμβολίου για την mpox έως την ερχόμενη εβδομάδα, μετά τις υποσχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ιαπωνίας να τη βοηθήσουν στην καταπολέμηση της επιδημίας, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Υγείας του Κονγκό.

Ο ΠΟΥ είχε λάβει ανάλογη απόφαση το 2022 όταν μια επιδημία, η οποία τότε προκλήθηκε από το στέλεχος clade 2b, εξαπλώθηκε παγκοσμίως. Η άρση του συναγερμού έγινε τον Μάιο του 2023, αλλά ο ΠΟΥ είχε κάνει δημόσιες συστάσεις προς όλες τις χώρες, ζητώντας τους κυρίως να προετοιμάσουν εθνικά σχέδια καταπολέμησης ή διατηρήσουν την επιτήρηση. Οι εν λόγω συστάσεις εξακολουθούν να ισχύουν, αλλά ο ΠΟΥ παρείχε σήμερα πρόσθετες συστάσεις για τις "χώρες που γνωρίζουν έξαρση της επιδημίας, κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το Μπουρούντι, την Κένυα, τη Ρουάντα και την Ουγκάντα", ανακοίνωσε ο οργανισμός.

Ο ΠΟΥ συνιστά στις χώρες, μεταξύ άλλων, να "αρχίσουν προγράμματα για την προώθηση δράσεων εμβολιασμού κατά της ευλογιάς στις περιοχές όπου εμφανίζονται κρούσματα (δηλαδή όταν η νόσος εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια των προηγούμενων δύο έως τεσσάρων εβδομάδων), στοχεύοντας τα άτομα που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο μόλυνσης (για παράδειγμα, οι επαφές των κρουσμάτων, συμπεριλαμβανομένων των σεξουαλικών επαφών, τα παιδιά, τους εργαζόμενους στην υγεία και το νοσηλευτικό προσωπικό).

Όσον αφορά τις διεθνείς μεταφορές, ο ΠΟΥ συνιστά "τη σύναψη ή την ενίσχυση συμφωνιών διασυνοριακής συνεργασίας σχετικά με την επιτήρηση και τη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων ευλογιάς, την κοινοποίηση πληροφοριών στους ταξιδιώτες και στις εταιρίες μεταφορών".

Ωστόσο αυτό πρέπει να εφαρμοστεί "χωρίς να αποφασιστούν γενικοί περιορισμοί για τα ταξίδια και το εμπόριο που θα είχαν ανώφελο αντίκτυπο στις τοπικές, περιφερειακές ή εθνικές οικονομίες", τονίζει.

Ο ΠΟΥ καλεί επίσης τις πληγείσες χώρες να καταρτίσουν ή να ενισχύσουν μηχανισμούς συντονισμού επειγουσών παρεμβάσεων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, να ενισχύσουν την επιτήρηση της νόσου και την ανίχνευσή της, διαχωρίζοντας τις παραλλαγές, και να ειδοποιούν τον ΠΟΥ για τα κρούσματα "έγκαιρα και σε εβδομαδιαία βάση".

Tις προτρέπει επίσης να βελτιώσουν την έρευνα, να καταπολεμήσουν το στίγμα που συνδέεται με τη νόσο και να βελτιώσουν τις ικανότητες του υγειονομικού προσωπικού για την mpox, παρέχοντάς του ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.

Συνολικά 18.737 ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα της mpox έχουν καταγραφεί από την αρχή του έτους στην Αφρική, ανακοίνωσε το Σάββατο η υπηρεσία ελέγχου ασθενειών της Αφρικανικής Ένωσης (Africa CDC).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.