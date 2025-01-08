Καθησυχαστικός παρουσιάστηκε ο καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης, αναφορικά με τον νέο μεταπνευμονοϊό από την Κίνα και το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα στην Ελλάδα.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ και στους «Αταίριαστους», υπογράμμισε ότι κρούσματα μεταπνευμονοϊού έχουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καθώς πρόκειται για έναν ιό γνωστό από το 2001, από τον οποίον πιθανότατα όλοι έχουμε μολυνθεί μέχρι τα 5 έτη. «Ο ιός κυκλοφορεί τουλάχιστον, όπως λένε μελέτες, από το 1950, ενώ άλλες λένε εδώ και 200 χρόνια. Άρα με αυτό το επιβεβαιωμένο κρούσμα δεν μπορώ να καταλάβω τι έχουν επιβεβαιώσει, έναν ιό που κυκλοφορεί ανάμεσά μας εδώ και δεκάδες χρόνια».

«Τώρα αν είναι κάποιος άλλος ιός που δεν έχει περιγραφεί πριν, να το συζητήσουμε. Αλλά αυτήν τη στιγμή μιλάμε για έναν ιό ο οποίος είναι κοινός. Έχουμε όλοι αντισώματα έναντι αυτού του ιού. Εννοείται αυτό δεν σημαίνει πως δεν είναι σημαντικός, έχει κάποια σημασία. Οι άνθρωποι που είναι ανοσοκατεσταλμένοι μπορούν να το περάσουν πιο βαριά, όπως όλους τους ιούς εξάλλου. Η γρίπη είναι πιο βαριά από τον μεταπνευμονοϊό», κατέληξε ο κ. Μαγιορκίνης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση αυτό που έζησε ο πλανήτης το 2020 με τον κορονοϊό.

