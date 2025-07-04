Λάρισα: Εξιτήριο για τη γιατρό που νοσηλεύτηκε με αιμορραγικό πυρετό

Ευχάριστα είναι τα νέα που έρχονται από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, καθώς η γιατρός που νόσησε το προηγούμενο διάστημα από αιμορραγικό πυρετό Κριμαίας – Κονγκό, έχοντας έρθει σε επαφή με ασθενή από την Ελασσόνα ο οποίος και κατέληξε, είναι πλέον καλά στην υγεία της και πήρε εξιτήριο.

«Η συνάδελφος είναι καλά στην υγεία της, καθώς το ιϊκό φορτίο έπεσε και έχει λάβει το εξιτήριό της», επιβεβαίωσε στη LarissaPress η Γεωργία Παπαδάμου, Παθολόγος – Επειγοντολόγος, Διευθύντρια ΤΕΠ ΠΓΝΛ και πρόεδρος του Συλλόγου Ιατρών ΕΣΥ και ειδικευόμενων Ιατρών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, σημειώνοντας ταυτόχρονα πως σύμφωνα με όλα τα δεδομένα δεν υπήρξε διασπορά στο νοσοκομείο.

Τέλος, όπως μας επισημάνθηκε από την κ. Παπαδάμου, σε καθεστώς επιτήρησης παραμένουν ορισμένοι μόνο γιατροί και νοσηλευτές του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας που επίσης είχαν έρθει σε επαφή με τον ηλικιωμένο κτηνοτρόφο από την Ελασσόνα.

«Βρισκόμαστε σε αναμονή της ολοκλήρωσης του κύκλου των 14 ημερών, όταν και με την πραγματοποίηση μοριακών ελέγχων θα δοθούν και οι απαντήσεις για το εάν έχουν αρνητικοποιηθεί ή όχι», κατέληξε η κ. Παπαδάμου.

