ΕΟΔΥ: Ενημερωτικές συναντήσεις στην Ελασσόνα για τον αιμορραγικό πυρετό

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Δήμο Ελασσόνας, προγραμματίζει συναντήσεις ενημέρωσης του κοινού με θέμα: «Αιμορραγικός πυρετός Κριμαίας – Κονγκό: μαθαίνω και προφυλάσσομαι».

Η πρώτη συνάντηση ενημέρωσης θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τετάρτη 2 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ, στην Καλλιθέα Ελασσόνας, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Καλλιθέας και αύριο, στις 9 το βράδυ, ανάλογη συνάντηση θα γίνει στην Ελασσόνα, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφορμή για αυτές τις συναντήσεις στάθηκε ο θάνατος του 72χρονου κτηνοτρόφου από μολυσμένο τσιμπούρι.

