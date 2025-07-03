Υγεία: Η σημασία της σωστής πληροφόρησης

Ζούμε σε μια εποχή όπου δεχόμαστε καθημερινά καταιγισμό πληροφοριών. Γι’ αυτό, η σωστή ενημέρωση –και ιδιαίτερα σε θέματα υγείας– είναι πιο απαραίτητη από ποτέ. Συμβουλές που προέρχονται από το οικογενειακό, φιλικό ή επαγγελματικό περιβάλλον, αλλά και από πρόχειρες αναζητήσεις στο διαδίκτυο ή τα social media, μπορεί να οδηγήσουν σε λανθασμένες αποφάσεις και επικίνδυνες πρακτικές. Με απλά λόγια: να θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία μας.

Παραπληροφόρηση

Η διασπορά ψευδών ειδήσεων («fake news») έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της ανεξέλεγκτης διάδοσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συχνά στόχος τους είναι η πρόκληση πανικού, η προώθηση συγκεκριμένων προϊόντων ή απλώς η εντυπωσιοθηρία. Τυπικά παραδείγματα: θεωρίες συνωμοσίας (όπως αυτές για τα εμβόλια του κορωνοϊού), «θαυματουργές» θεραπείες ή γρήγορες λύσεις χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση, καθώς και ψευδή ή παραποιημένα δεδομένα.

Οι συνέπειες

Η παραπληροφόρηση μπορεί να έχει σοβαρές και μακροπρόθεσμες συνέπειες: να οδηγήσει κάποιον στο να καθυστερήσει την αναζήτηση ιατρικής φροντίδας, να βασιστεί σε αναποτελεσματικές ή ακόμη και επικίνδυνες πρακτικές ή να πάρει κρίσιμες αποφάσεις χωρίς την απαραίτητη γνώση.

Πώς αναγνωρίζουμε την αξιόπιστη πληροφορία;

Το πρώτο βήμα είναι να ελέγχουμε την πηγή. Εμπιστευόμαστε επίσημους φορείς όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), το Υπουργείο Υγείας, επιστημονικά περιοδικά και καταξιωμένους γιατρούς. Αποφεύγουμε περιεχόμενο χωρίς αναφορά σε πηγές, με υπερβολικό ή συνωμοσιολογικό ύφος. Αν κάτι μοιάζει υπερβολικά καλό για να είναι αληθινό, πιθανότατα δεν είναι.

Τι κάνουμε αν αμφιβάλλουμε;

Πριν κοινοποιήσουμε μια είδηση, αξίζει να την ελέγξουμε: υπάρχει και σε άλλες έγκυρες πηγές; Έχει επιβεβαιωθεί από ειδικούς; Υπάρχουν διαθέσιμα εργαλεία για fact-checking που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Δεν διαδίδουμε κάτι μόνο και μόνο επειδή προκαλεί σοκ ή εντύπωση.

Τέλος, τα μέσα ενημέρωσης αλλά και οι influencers έχουν ευθύνη να λειτουργούν υπεύθυνα, προωθώντας μόνο τεκμηριωμένες, αξιόπιστες πληροφορίες.

Η υγεία μας δεν είναι πεδίο πειραματισμού, ούτε clickbait.

Πηγή: skai.gr

