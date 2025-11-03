Καρδιαγγειακά νοσήματα: Πώς σχετίζονται με τους περιβαλλοντικούς κινδύνους

Στην Ευρώπη, ένας στους πέντε θανάτους που συνδέονται με καρδιαγγειακές παθήσεις θα μπορούσε να αποφευχθεί εάν μειώνονταν οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση, οι ακραίες θερμοκρασίες και η έκθεση σε επιβλαβή χημικά προϊόντα, προειδοποίησε σήμερα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος.

«Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι καρδιαγγειακές παθήσεις αποτελούν τη βασική αιτία θανάτου: περισσότεροι από 1,7 εκατ. άνθρωποι πέθαναν το 2022», κάτι που σημαίνει ότι το ένα τρίτο των θανάτων οφείλονταν σε αυτές τις ασθένειες, ανέφερε ο ΕΟΠ.

Τουλάχιστον το 18% αυτών των θανάτων προκαλούνται από περιβαλλοντικούς παράγοντες: περίπου 130.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο λόγω της ρύπανσης από λεπτά αιωρούμενα σωματίδια και 115.000 λόγω του ακραίου ψύχους ή της ακραίας ζέστης.

Εξάλλου, τουλάχιστον 6 εκατομμύρια νέα κρούσματα καρδιαγγειακών παθήσεων διαγιγνώσκονται κάθε χρόνο, με συνολικό κόστος για την Ευρώπη 282 δισεκ. ευρώ.

Για τον ΕΟΠ, οι θάνατοι αυτοί είναι αποτρέψιμοι, μέσω «παρεμβάσεων και πολιτικών». «Είναι κρίσιμης σημασίας να τους αντιμετωπίσουμε», πρόσθεσε.

Η ΕΕ «είναι ήδη σε καλό δρόμο ώστε να επιτύχει τον στόχο της δηλαδή να υλοποιήσει το σχέδιο δράσης για μηδενική ρύπανση και μέχρι το 2030 να μειώσει τους πρόωρους θανάτους που αποδίδονται στην ατμοσφαιρική ρύπανση κατά 55% σε σύγκριση με το 2005», εκτιμά ο ΕΟΠ, μια υπηρεσία που εδρεύει στην Κοπεγχάγη. Θα πρέπει ωστόσο να γίνουν ακόμη περισσότερα, να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες όσον αφορά τους καρδιαγγειακούς κινδύνους που σχετίζονται με περιβαλλοντικούς παράγοντες, να μειωθεί η ηχορύπανση των μεταφορών και να ενισχυθούν οι κανονισμοί που αφορούν τη χρήση χημικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

