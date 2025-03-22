Η πρωτοβουλία «Μεγάλη Γιορτή για Άσκηση και Διατροφή» έκανε στάση στη Θεσσαλονίκη, μετατρέποντας το Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο σε ένα ζωντανό κέντρο δράσης και υγιεινής ζωής.

Η πρωτοβουλία του υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF συνεχίζεται δυναμικά, στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας και του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0", με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Η Θεσσαλονίκη ήταν ο 6ος σταθμός της «Μεγάλης Γιορτής για Άσκηση και Διατροφή», η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 22 Μαρτίου με την παρουσία της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας Ειρήνης Αγαπηδάκη, η οποία καλωσόρισε στην εκδήλωση εκατοντάδες οικογένειες και παιδιά κάθε ηλικίας, που είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια μέρα γεμάτη διασκέδαση, άσκηση και γευστικές υγιεινές επιλογές.

«Η παιδική παχυσαρκία είναι μια πρόκληση που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μαζί, ενισχύοντας την ενημέρωση, την εκπαίδευση και τη δράση. Η Μεγάλη Γιορτή για Άσκηση και Διατροφή είναι μια πρόσκληση σε όλους: να κάνουμε την υγιεινή ζωή διασκέδαση, να γεμίσουμε τις οικογενειακές μας στιγμές με κίνηση και ισορροπημένες διατροφικές επιλογές. Χαιρόμαστε που βλέπουμε τόσες οικογένειες να συμμετέχουν με ενθουσιασμό και ανυπομονούμε να συνεχίσουμε το ταξίδι μας σε όλη την Ελλάδα!», σημείωσε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Υφυπουργός Εσωτερικών για θέματα Μακεδονίας-Θράκης Κώστας Γκιουλέκας, ο Υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος, η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου, καθώς και οι βουλευτές της ΝΔ: Νεφέλη Χατζηιωαννίδου (Βουλευτής Επικρατείας στη Θεσσαλονίκη), Δημήτριος Κούβελας (Α' Θεσσαλονίκης), Ευστράτιος Σιμόπουλος (Α' Θεσσαλονίκης), Θεόδωρος Καράογλου (Β' Θεσσαλονίκης) και Θεοφάνης Παπάς (Β' Θεσσαλονίκης). Παρόντες ήταν επίσης ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ), Δημήτρης Τσαλικάκης και Μιχάλης Κούπκας αντίστοιχα, καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης κα

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.