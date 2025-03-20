Κορωνοϊός»: 90 νέες εισαγωγές, 2 διασωληνώσεις και 4 θάνατοι

Σε υψηλά επίπεδα παραμένει η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα, παρουσιάζοντας την τελευταία εβδομάδα σημεία υποχώρησης.

Σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για την εβδομάδα 10-16 Μαρτίου, καταγράφηκαν δύο νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ενώ δεν καταγράφηκαν νέοι θάνατοι.

Σχετικά με τον SARS-CoV2, η θετικότητα παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Καταγράφηκαν 90 νέες εισαγωγές με COVID-19, 2 διασωληνώσεις και 4 θάνατοι.

Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) παραμένει σε υψηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Η θετικότητα των δειγμάτων του δικτύου επιτήρησης SARI παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Κατά την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν δύο νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ενώ δεν καταγράφηκαν νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Επιπλέον, δηλώθηκαν αναδρομικά δύο θάνατοι με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη που αφορούν προηγούμενες εβδομάδες. Συνολικά, από την αρχή επιτήρησης της γρίπης έως και 16 Μαρτίου 2025, έχουν καταγραφεί 168 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 57 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Μεταξύ 3.455 δειγμάτων (προέλευσης Sentinel κοινότητας, επιτήρησης SARI και νοσοκομείων εκτός δικτύων επιτήρησης), ανευρέθηκαν 740 (21%) θετικά δείγματα για ιούς γρίπης. Τα 729 εξ αυτών τυποποιήθηκαν, με 480 (66%) να ανήκουν στον τύπο Α και 249 (34%) στον τύπο Β.

Από τα 458 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, τα 238 (52%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09 και τα 220 (48%) στον υπότυπο Α(Η3).

Ιός SARS-CoV2 - λοίμωξη COVID-19

Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων βρίσκεται σε σταθερά χαμηλά επίπεδα.

Καταγράφηκαν 90 νέες εισαγωγές. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των νέων εισαγωγών κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν 135.

Καταγράφηκαν δύο νέες διασωληνώσεις. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν επίσης δύο.

Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι οκτώ.

Καταγράφηκαν τέσσερις νέοι θάνατοι. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των θανάτων κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν επτά.

Από την αρχή του 2024 μέχρι και 16 Μαρτίου 2025 οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά (διασωλημένοι ή/και με νοσηλεία σε ΜΕΘ) ανέρχονται σε 387.

Η υπο-παραλλαγή XEC παρουσιάζεται ως επικρατών στέλεχος στις ανιχνεύσεις.

Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις, μετά την ανοδική τάση που παρουσίασε προς το τέλος του 2024, σταθεροποιήθηκε από τις αρχές του 2025, παρουσιάζοντας μικρές εβδομαδιαίες αυξομειώσεις.

Την τελευταία εβδομάδα παρουσίασε σημαντική μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού - SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 επισκέψεις παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

Η θετικότητα στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) παρέμεινε σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ σημειώθηκε μείωση στο δίκτυο επιτήρησης SARI.

Πηγή: skai.gr

