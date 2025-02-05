Μια νέα θεραπεία που θα επιτρέπει στους ασθενείς με Πάρκινσον να ελέγχουν καλύτερα τα συμπτώματά τους, θα είναι διαθέσιμη στις ΗΠΑ εντός του 2025.

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) ενέκρινε νέα θεραπεία η οποία παρέχει ανακούφιση όλο το 24ωρο από τα συμπτώματα που προκαλεί η νόσος.

Η θεραπεία ONAPGO γίνεται μέσω μιας υποδόριας συσκευής συνεχούς έγχυσης φαρμάκων (ντοπαμίνη, υδροχλωρική απoμορφίνη), που βοηθούν στη διαχείριση των συμπτωμάτων

Οι κλινικές δοκιμές έδειξαν ότι η συσκευή μείωσε σημαντικά τα καθημερινά επεισόδια κατά μέσο όρο 2,47 ώρες, σε σύγκριση με την εικονική θεραπεία (0,58 ώρες).

«Αυτή η θεραπεία έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τα δεδομένα, βοηθώντας μας να προσφέρουμε πιο εξατομικευμένη και αποτελεσματική φροντίδα στους ανθρώπους που ζουν με τη νόσο του Πάρκινσον. Επιπλέον, καθώς εγκρίνονται περισσότερες θεραπείες σαν αυτή, ενισχύεται η ανάγκη για συνεχιζόμενη καινοτομία στην ανάπτυξη φαρμάκων και ιδιαίτερα αυτών που εστιάζουν στον έλεγχο των συμπτωμάτων, χωρίς να πρέπει να βασιζόμαστε μόνο σε φάρμακα που χορηγούνται από το στόμα» δήλωσε η Κέλλυ Παπές, εκτελεστική διευθύντρια της Ένωσης Παρόχων Προηγμένων Θεραπειών για Κινητικές Διαταραχές, σε πρόσφατη συνέντευξή της στο NeurobiologyLive.

«Καθώς η νόσος του Πάρκινσον εξελίσσεται, η θεραπεία με λεβοντόπα συχνά γίνεται λιγότερο αποτελεσματική στην παροχή συνεπούς κινητικού ελέγχου, εν μέρει λόγω δυσκινησίας του γαστρεντερικού συστήματος, μεταβλητής απορρόφησης των από του στόματος φαρμάκων και της επακόλουθης παλμικής διέγερσης των μονοπατιών ντοπαμίνης στον εγκέφαλο» εξήγησε ο Δρ. Στιούαρτ Άιζακσον, Διευθυντής του Κέντρου Νόσου Πάρκινσον και Κινητικών Διαταραχών του Μπόκα Ρατόν στη Φλόριντα, ο οποίος ήταν επίσης ένας από τους κλινικούς ερευνητές της κλινικής δοκιμής.

«Η συνεχής έγχυση απoμορφίνης που προσφέρει το Onapgo, διεγείρει άμεσα τους μετασυναπτικούς υποδοχείς ντοπαμίνης χωρίς να απαιτείται μεταβολική μετατροπή. Επιπλέον, η υποδόρια χορήγηση απoμορφίνης παρακάμπτει το γαστρεντερικό σύστημα και εισέρχεται στον εγκέφαλο, κάτι που μπορεί να επιτρέπει πιο προβλέψιμη βελτίωση των συμπτωμάτων» πρόσθεσε.

Η νέα εγκεκριμένη συσκευή έγχυσης προσφέρει καλύτερη διαχείριση των συμπτωμάτων χωρίς την ανάγκη χειρουργικής επέμβασης. Η έγκριση της θεραπείας θα συνοδευτεί επίσης από πρόγραμμα εκπαίδευσης για επαγγελματίες υγείας.

Περισσότεροι από 10 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο – ένα εκατομμύριο μόνο στις ΗΠΑ – ζουν με την προοδευτική νευροεκφυλιστική διαταραχή και οι ανεξέλεγκτες κινήσεις που παρατηρούνται στη δυσκινησία έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής και την ανεξαρτησία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.