ΗΠΑ: Δύο εταιρίες έλαβαν το "πράσινο φως" για κλινικές δοκιμές μεταμόσχευσης νεφρών από χοίρους σε ανθρώπους

Οι αμερικανικές υγειονομικές αρχές έδωσαν το πράσινο φως σε δύο εταιρείες να ξεκινήσουν κλινικές δοκιμές για τη μεταμόσχευση νεφρών από χοίρους σε ανθρώπους, μια πρακτική που γεννά ελπίδες ότι θα βοηθήσει να καλυφθεί η χρόνια έλλειψη οργάνων.

Η ξενομεταμόσχευση, όπως αποκαλείται η μεταμόσχευση ιστών ή οργάνων από ζώα σε ανθρώπους, βρίσκεται ακόμη στο πειραματικό στάδιο. Ο στόχος είναι να αντιμετωπιστεί η έλλειψη οργάνων, ιδίως στις ΗΠΑ, όπου περισσότεροι από 100.000 ασθενείς είναι στη λίστα και περιμένουν ένα μόσχευμα – περισσότεροι από 90.000 περιμένουν να βρεθεί ένα συμβατό νεφρό.

Η United Therapeutics και η eGenesis, δύο αμερικανικές εταιρείες, προσπαθούν να αναπτύξουν γενετικά τροποποιημένα όργανα χοίρων, που θα μπορούν να μεταμοσχευθούν σε ανθρώπους και δηλώνουν ότι έλαβαν την άδεια προκειμένου να ξεκινήσουν κλινικές δοκιμές. Το γεγονός αυτό «αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα στην αποστολή μας, στόχος της οποίας είναι να αυξήσουμε τι διαθεσιμότητα οργάνων», είπε η Λι Πίτερσον, υψηλόβαθμο στέλεχος της United Therapeutics.

Από το 2021 οι δύο εταιρείες έχουν προχωρήσει σε πολλές πειραματικές ξενομεταμοσχεύσεις σε ασθενείς που ήταν κλινικά νεκροί ή σε πολύ βαριά κατάσταση.

Τον Νοέμβριο, η Τοουάνα Λούνεϊ, μια ασθενής από την Αλαμπάμα για την οποία δεν μπορούσε να βρεθεί συμβατός δότης ενώ η κατάσταση της υγείας της επιδεινωνόταν, έλαβε ένα νεφρό χοίρου από τη United Therapeutics. Στα τέλη Ιανουαρίου, η 50χρονη γυναίκα έγινε ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που επέζησε για δύο μήνες μετά την ξενομεταμόσχευση. Η κατάστασή της είναι καλή, διαβεβαίωσε σήμερα ένας εκπρόσωπος του νοσοκομείου όπου έγινε η επέμβαση.

Η United Therapeutics ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε κλινική δοκιμή, αρχικά με έξι ασθενείς που πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και ενδέχεται να τη διευρύνει στα 50 άτομα. Η πρώτη ξενομεταμόσχευση θα γίνει στα μέσα του έτους, διευκρίνισε.

Η ανταγωνίστρια εταιρεία eGenesis θα ξεκινήσει τη δοκιμή με τρεις ασθενείς που έχουν ελάχιστες πιθανότητες να βρουν συμβατό δότη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

