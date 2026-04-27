Ακτιβιστές του κινήματος "Make America Healthy Again" (MAHA) πραγματοποίησαν τη Δευτέρα, 27/4, συγκέντρωση έξω από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, την ώρα που οι δικαστές άκουγαν τα επιχειρήματα της γερμανικής εταιρείας Bayer, η οποία επιδιώκει να βάλει τέλος σε χιλιάδες αγωγές που ισχυρίζονται ότι το ζιζανιοκτόνο Roundup προκαλεί καρκίνο.

Μερικές εκατοντάδες υποστηρικτές του MAHA φώναζαν συνθήματα και κρατούσαν πλακάτ μπροστά από το νεοκλασικό κτίριο, σε μια διαμαρτυρία με τίτλο «Ο Λαός εναντίον του Δηλητηρίου», με συνθήματα όπως «Καμία ασυλία για το δηλητήριο» και «Πόσος καρκίνος είναι αποδεκτός;».

Το όνομα MAHA αποτελεί παραλλαγή του συνθήματος «Make America Great Again» του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump). Ωστόσο, ομιλητές στην εκδήλωση επέκριναν τόσο τη στήριξη της κυβέρνησης Τραμπ προς τη Bayer στην υπόθεση όσο και τη γενικότερη χρήση φυτοφαρμάκων στη γεωργία.

«Δεν μπορείς να κάνεις την Αμερική ξανά υγιή και ταυτόχρονα να προστατεύεις εταιρείες που μας δηλητηριάζουν», δήλωσε η ακτιβίστρια και συγγραφέας Βάνι Χάρι.

Η Κέλι Ράιερσον, συνδιευθύντρια της οργάνωσης American Regeneration, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση Τραμπ πρέπει να αλλάξει στάση απέναντι στα φυτοφάρμακα για να διατηρήσει την εκλογική στήριξη του κινήματος στις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

«Πολλοί ψήφισαν με βάση το MAHA, λόγω των φυτοφαρμάκων και της υπόσχεσης ότι θα αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις τους στο ανθρώπινο σώμα», ανέφερε.

Το κίνημα MAHA στηρίζει τον υπουργό Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ και έχει συμμαχήσει με περιβαλλοντικές οργανώσεις και ορισμένους νομοθέτες.

Στη συγκέντρωση μίλησαν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι περιβαλλοντικών οργανώσεων όπως οι Friends of the Earth και το Center for Biological Diversity, καθώς και πολιτικοί όπως η βουλευτής Τσέλι Πίνγκρι και ο γερουσιαστής Κόρι Μπούκερ.

Η Bayer έχει προσφύγει κατά απόφασης ενόρκων στο Μιζούρι, η οποία επιδίκασε αποζημίωση 1,25 εκατομμυρίων δολαρίων στον Τζον Ντάρνελ, που υποστήριξε ότι εμφάνισε λέμφωμα non-Hodgkin μετά από χρόνια έκθεσης στη γλυφοσάτη, το βασικό συστατικό του Roundup.

Η εταιρεία αντιμετωπίζει δεκάδες χιλιάδες παρόμοιες αγωγές σε ομοσπονδιακά και πολιτειακά δικαστήρια. Η γλυφοσάτη είναι ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα ζιζανιοκτόνα.

«Οι αγρότες έχουν εναλλακτικές»

Το Ανώτατο Δικαστήριο εμφανίστηκε διχασμένο στην υπόθεση, με απόφαση να αναμένεται έως τα τέλη Ιουνίου.

Ο δικηγόρος της Bayer, Πολ Κλέμεντ, υποστήριξε ότι μια αρνητική απόφαση για την εταιρεία «θα άνοιγε τον δρόμο για καταστροφικές ευθύνες και θα υπονόμευε τα συμφέροντα των αγροτών που εξαρτώνται από εγκεκριμένα φυτοφάρμακα».

Αν και η μεγαλύτερη ένωση αγροτών στις ΗΠΑ υποστήριξε τη Bayer, μικρότερες οργανώσεις αγροτών επισημαίνουν ότι η γεωργία δεν χρειάζεται να εξαρτάται από τη γλυφοσάτη.

«Η Bayer απειλεί ότι χωρίς τη γλυφοσάτη θα καταρρεύσει το διατροφικό σύστημα. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Οι αγρότες έχουν άλλες επιλογές», δήλωσε η Άντζελα Χάφμαν, επικεφαλής της οργάνωσης Farm Action.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση Reuters/Ipsos αυτού του μήνα, η πλειονότητα των Αμερικανών ανησυχεί για τη χρήση φυτοφαρμάκων στις καλλιέργειες και αντιτίθεται στην προστασία εταιρειών από αγωγές όταν πωλούν προϊόντα που προκαλούν καρκίνο, ακόμη και αν παρέχουν σχετικές προειδοποιήσεις.

Πηγή: skai.gr

