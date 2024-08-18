Η ευλογιά των πιθήκων απαιτεί εγρήγορση, όχι πανικό

Την περασμένη Τετάρτη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε ότι η διαρκώς αυξανόμενη διάδοση της αποκαλούμενης «ευλογιάς των πιθήκων» στην Αφρική αποτελεί πλέον έκτακτη υγειονομική κατάσταση για ολόκληρο τον πλανήτη. Ο ΠΟΥ επισημαίνει πως ο ιός έχει αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να εξαπλωθεί σε ολόκληρο τον κόσμο, εάν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Πόσο μεγάλη είναι όμως η νέα απειλή και τι συνέπειες μπορεί να έχει για τη ζωή μας;



Η εκπρόσωπος του παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Μάργκαρετ Χάρις εξηγεί: «Εξαπλώνεται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι είχαμε δει με άλλους ιούς. Αυτό είναι ένα θέμα. Έχει πολύ υψηλό ποσοστό θνησιμότητας. Έχουμε δει περισσότερους από 500 θανάτους και είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος ιός, αν πρόκειται για άτομα με αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα, φορείς HIV ή υποσιτιζόμενους. Όπως γνωρίζετε, στην περιοχή όπου εξαπλώνεται πολύ γρήγορα, στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, υπάρχουν πολλοί εκτοπισμένοι λόγω συγκρούσεων».

Όχι στον πανικό

Το πρώτο κρούσμα στην Ευρώπη εμφανίστηκε στη Σουηδία, αλλά οι επιστήμονες θεωρούν θετικό τον γρήγορο εντοπισμό του και κυρίως τονίζουν ότι δεν πρέπει να τρομοκρατούμαστε. «Είναι θέμα γνώσης, να ξέρεις τι έχεις, τι να ψάξεις, να ξέρεις πώς να διαχωρίζεις, να κάνεις τον σωστό εντοπισμό επαφών και να μη φοβάσαι. Πρέπει να υπάρχει πάντα μια ισορροπία, αλλά χωρίς να τρομοκρατείσαι. Είναι θέμα περιορισμού της λοίμωξης, έτσι ώστε όσοι κινδυνεύουν περισσότερο - οι νέοι, οι ανοσοκατασταλμένοι - να μην μολυνθούν».

Όχι στο κλείσιμο συνόρων

Η Ευρώπη αναμένεται να δει πολλά εισαγόμενα κρούσματα κατά τις επόμενες ημέρες. Αχρείαστο θεωρούν ωστόσο οι εκπρόσωποι του ΠΟΥ, αλλά και του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού το μέτρο του κλεισίματος των συνόρων. Η Μπράουνιν Νίκολ υπεύθυνη για θέματα Δημόσιας Υγείας, λέει χαρακτηριστικά: «Από την πλευρά του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, ακολουθούμε τους διεθνείς κανονισμούς υγείας, που λένε ότι δεν υπάρχει ανάγκη να κλείσουμε τα σύνορα. Οι ασθένειες δεν αναγνωρίζουν σύνορα, οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να τα διασχίζουν, είτε παράνομα είτε όχι. Δεν εμποδίζεται η εξάπλωση της νόσου».

Λείπουν τεστ, εμβόλια

Τεράστια είναι πάντως τα πρακτικά προβλήματα μέχρι τώρα, όσο και αν μια επιδημία ήταν λίγο πολύ αναμενόμενη, όπως επισημαίνει η Νίκολ: «Παρά τις προσπάθειές μας, αντιμετωπίζουμε σημαντικές προκλήσεις. Υπάρχει μια κρίσιμη έλλειψη σε τεστ, θεραπείες και εμβόλια σε ολόκληρη την Αφρική. Αυτές οι ελλείψεις παρεμποδίζουν σοβαρά την ικανότητα περιορισμού της επιδημίας. Απαιτούμε επείγουσα διεθνή υποστήριξη για την αύξηση της πρόσβασης σε αποθέματα εμβολίων και επιλογές θεραπείας, καθώς και για την κλιμάκωση των δοκιμών και ανιχνεύσεων. Χωρίς αυτούς τους πόρους, η επιδημία θα συνεχίσει να εξαπλώνεται.»



Οι εταιρείες που παράγουν εμβόλια για τη συγκεκριμένη ασθένεια στην Ευρώπη είναι λίγες. Μια από αυτές, η δανέζικη Biotech είδε τη μετοχή της να σκαρφαλώνει κατά 45% μέσα σε ένα τριήμερο.

