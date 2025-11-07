Η εισβολή του ChatGPT στη ζωή μας: Οφέλη και παγίδες που πρέπει να γνωρίζουμε

Είναι η νέα εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης που κάνει θραύση και μας δίνει πληροφορίες σχεδόν για τα πάντα: από την πρόγνωση του καιρού, ταξιδιωτικές πληροφορίες και … το φλιτζάνι του καφέ μέχρι γνωματεύσεις και συμβουλές για ιατρικά θέματα που μας απασχολούν. Ο λόγος φυσικά για το ChatGPT, την εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης που διαδόθηκε ραγδαία και πλέον έχει «κατέβει» σχεδόν σε όλα τα κινητά τηλέφωνα.

Με το φαινόμενο ChatGPT και την «εισβολή» του στη ζωή μας ασχολήθηκε η εκπομπή του ΣΚΑΪ «Ζω Καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη. Εξηγώντας τι είναι ακριβώς αυτή η εφαρμογή ο Απόστολος Πάνος, πιστοποιημένος εκπαιδευτής τεχνητής νοημοσύνης, ανέφερε μιλώντας στην εκπομπή: «Το ChatGPT είναι ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης. Η δουλειά του είναι να αναγνωρίζει γλωσσικό περιεχόμενο και να απαντάει σε αυτό. Έχει προεκπαιδευτεί στα δεδομένα από άρθρα, βιβλιογραφίες, ιστοσελίδες και έτσι έχει μια βάση δεδομένων, στην οποία ανατρέχει και βρίσκει τα αποτελέσματα.

Αν δώσεις μια γενικευμένη ερώτηση, πχ πώς είναι ο καιρός αύριο, θα σου δώσει μια γενικού περιεχομένου απάντηση. Αν πεις ‘πώς θα είναι ο καιρός αύριο στην Αθήνα’ για παράδειγμα, θα σου δώσει πιο στοχευμένη απάντηση. Οπότε έχει σημασία το τι ψάχνεις και πώς δομείς την ερώτηση.

Ένας χρήστης στο ChatGPT έχει επιλογές. Αρχικά να κάνει ερωτοαπαντήσεις με ένα συγκεκριμένο μοντέλο, το οποίο είναι το δωρεάν. Μετά αν θέλει μπορεί να αναβαθμιστεί. Τι κάνει η επιπρόσθετη αναβάθμιση; Γενικότερα διοχετεύει πληροφορίες μέσα από το Internet, επιστημονικά άρθρα κυρίως, και δημιουργεί ένα επιστημονικό αποτέλεσμα για εσένα.

Το ChatGPT έχει μια τεχνητή ενσυναίσθηση. Δεν μπορεί να νιώσει. Καταλαβαίνει αυτά που του λες. Βέβαια αν ο τόνος σου με αυτά που γράφεις είναι νευριασμένος, είναι στεναχωρημένος. προσαρμόζει τον τόνο του, όμως μπορεί στις ρυθμίσεις να πας και να προσαρμόσεις τον τόνο και το πώς απαντάει, ώστε να είναι για παράδειγμα πιο ειλικρινές μαζί σου, να μη σου δίνει ενθουσιασμό για αυτά που του λες, οπότε να έχεις πιο φυσιολογικές, ισορροπημένες ερωτοαπαντήσεις.

Όταν έρθουν και τα επόμενα μοντέλα θα έχουν μια προσαρμογή περισσότερο στη συμπεριφορά του ανθρώπου, αλλά πάλι δεν θα μπορεί να νιώσει. Όμως θα φτάσει πάρα πολύ κοντά στο να νομίσει ότι νιώθει».

«Δεν είμαι καλά… Τι να κάνω;»

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην εκπομπή, η πιο συχνή ερώτηση που τίθεται στην εφαρμογή είναι η εξής: «ChatGPT, δεν είμαι καλά. Τι να κάνω;».

Η κλινική ψυχολόγος - ψυχοθεραπεύτρια Τίνια Απέργη, ανέφερε ότι αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε κυρίως στους εφήβους και ιδίως στους μικρότερους έφηβους μέχρι 15 ετών, οι οποίοι μάλιστα το παίρνουν και πολύ σοβαρά. «Είναι η ευκολία ότι θα σου απαντήσει, αλλά η παγίδα είναι ότι δεν θα απαντήσει όπως θα έκανε ένας φίλος . Γιατί ο φίλος σου σε ξέρει πολύ καλά, ενδιαφέρεται για σένα και αυτό που θα σου πει μπορεί να είναι και κριτική, να σου πει ‘έλα μωρέ τώρα, τι λες’ και να διαφωνήσει μαζί σου. Όμως το ChatGPT, ενώ το έχουν φτιάξει να έχει ενσυναίσθηση, δεν πάει παραπέρα. Θα σου πει αυτό που θες να ακούσεις, θα είναι πάντα κατευναστικό μεν, αλλά θα συμφωνεί με σένα. Δεν θα σου φέρει αντίρρηση σε κάτι που λες. Και αυτό είναι το επικίνδυνο. Μαθαίνει από αυτά που του λες».

Μάλιστα η κ. Απέργη αναφέρθηκε σε περιστατικό με έφηβο στη Φλόριντα που είχε αυτοκτονικές τάσεις και το ChatGPT του απάντησε ‘καλά κάνεις, συνέχισε’. «Το ChatGPT δεν θα σου πει ποτέ ‘όχι έχεις άδικο’, όπως θα έλεγε ένας φίλος. Και αυτή είναι η μεγάλη παγίδα» συμπλήρωσε η κ. Απέργη.

Παρ’ όλα αυτά η χρήση του όταν γίνεται σωστά μπορεί να έχει οφέλη. Όπως είπε η κ. Απέργη, σου δίνει την πληροφορία γρήγορα και σου δίνει πολλή πληροφορία, αφού την μαζεύει από όλο το διαδίκτυο. Ωστόσο ξεκαθάρισε ότι η εφαρμογή δεν προστατεύει την ανωνυμία του χρήστη. «Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά να μην ανεβάζουμε προσωπικά δεδομένα, γιατί δεν υπάρχει καμία συμφωνία για το απόρρητο. Έχει πολλά οφέλη, αλλά πρέπει να το χρησιμοποιούμε με κριτική σκέψη. Είναι απλά μια τράπεζα πληροφοριών» σημείωσε.

Σε έρευνα της εκπομπής στο instagram για το ChatGPT το 55% απάντησε ότι η εφαρμογή είναι «φίλος», ενώ το 45% ότι είναι εχθρός. Στο ερώτημα αν «έχετε δεθεί με το ChatGPT» το 18% απάντησε θετικά και το 72% αρνητικά.

Στην ερώτηση αν «έχετε ακολουθήσει συμβουλή που έδωσε», το 56% απάντησε όχι. «Δεν θα σου δώσει λάθος συμβουλή, ιδίως στα πιο απλά πράγμα, ίσως και σε πιο περίπλοκα. Αλλά είναι και το πώς το ρωτάς. Ένα παιδί δεν μπορεί να κρίνει και μπορεί να πάρει συμβουλές που δεν πρέπει ακόμη και για πολύ σοβαρά ζητήματα» είπε η κ. Απέργη.

Τέλος, σε ερώτηση αν έχετε ζητήσει ιατρική συμβουλή από το ChatGPT το 36% απάντησε θετικά και το 64% αρνητικά. Και πάλι η κ. Απέργη συνέστησε προσοχή στα ιατρικά δεδομένα που μοιραζόμαστε με την εφαρμογή, καθώς δεν ισχύει το GDPR.

Πηγή: skai.gr

