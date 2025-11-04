«Ζω Καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη - Σάββατο 8 και Κυριακή 9 Νοεμβρίου στις 11.30, στον ΣΚΑΪ

Η εκπομπή «Ζω Καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη υποδέχεται τον Λάκη Γαβαλά και τον Αλέκο Συσσοβίτη, το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου αντίστοιχα στις 11.30, στον ΣΚΑΪ.

Το Σάββατο 8 Νοεμβρίου:

Το ψυχικό τραύμα δεν είναι κάτι αόριστο και ακαθόριστο. Ζει μέσα μας όσα χρόνια κι αν περάσουν, χωρίς πάντα να το αντιλαμβανόμαστε. Στην εκπομπή «Ζω Καλά», οι ειδικοί μιλούν για τα τραύματα που κουβαλάμε ήδη από την παιδική μας ηλικία και εξηγούν πως θα τα αναγνωρίσουμε, καθώς πολλές φορές εκδηλώνονται με σωματικά συμπτώματα ή με προβλήματα στις σχέσεις ή τη συμπεριφορά μας, αλλά και πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Στην κάμερα της εκπομπής μιλούν επιστήμονες παγκοσμίου κύρους που έχουν ασχοληθεί με το ψυχικό τραύμα και τη θεραπεία του. Καλεσμένος του Μιχάλη Κεφαλογιάννη είναι ο Λάκης Γαβαλάς, ο οποίος με αφοπλιστική ειλικρίνεια μιλάει για τα δικά του τραύματα, όσα τον στιγμάτισαν αλλά και πώς προσπαθεί να τα ξεπεράσει. Στις υπόλοιπες ενότητες της εκπομπής, συζητάμε για όσα περιλαμβάνει η υγιεινή των κατοικίδιων ζώων αλλά και για τα εμπλουτισμένα τρόφιμα.

Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου:

Με τη μυική μάζα στο σώμα και τη σημασία της στη συνολικότερη υγεία του οργανισμού ασχολείται η εκπομπή «Ζω Καλά». Ποιοι παράγοντες καθορίζουν πόση μυική μάζα έχουμε αλλά και πόση «χάνουμε» στο πέρασμα των χρόνων; Πώς θα «χτίσουμε» μυική μάζα αλλά και γιατί ποτέ δεν είναι αργά για να το πετύχουμε αυτό; Καλεσμένος του Μιχάλη Κεφαλογιάννη είναι ο ηθοποιός Αλέκος Συσσοβίτης, ο οποίος εξηγεί πως έχει καταφέρει να έχει ένα μυώδες σώμα αλλά και τις «υπερβολές» που έκανε στην προσπάθειά του να «χτίσει» μυική μάζα. Επίσης, μαθαίνουμε πώς θα διαχειριστούμε τις συγκρούσεις στη σχέση μας και βλέπουμε ποιες λύσεις υπάρχουν για την ξηροφθαλμία.

Πηγή: skai.gr

