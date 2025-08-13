Η δίαιτα των ελληνικών διακοπών: Πώς να μην πάρεις κιλό χωρίς να στερηθείς ούτε μεζέ

Του Διονύση Αδώνιδος Πάνου

Ας το παραδεχτούμε: κανείς δεν πάει διακοπές για να ζυγιστεί. Πάμε για να χαλαρώσουμε, να απολαύσουμε το φαγητό, τα ποτά, τα γλυκά, τις παρέες. Και πολύ καλά κάνουμε. Αλλά τι γίνεται όταν επιστρέφουμε με ένα-δύο κιλάκια παραπάνω και μια ενοχή να σε βαραίνει σαν βαλίτσα γεμάτη άμμο;

Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να διαλέξεις ανάμεσα στη χαρά των διακοπών και στη φόρμα σου. Υπάρχει τρόπος να τα έχεις και τα δύο. Όχι με στερήσεις. Με στρατηγική.

1. Μην κάνεις το λάθος «δεν θα φάω τίποτα όλη μέρα για να φάω το βράδυ» – φάε έξυπνα όλη μέρα

Το κλασικό λάθος των διακοπών: νηστεία μέχρι τις 5, και μετά επίθεση στα τηγανητά. Το αποτέλεσμα; Εκτροχιασμός.

Λύση: Ξεκίνα τη μέρα σου με ένα καλό πρωινό (π.χ. γιαούρτι με φρούτα, ξηρούς καρπούς και μέλι, smoothie ή μια ομελέτα με λαχανικά) και φρόντισε να έχεις 1–2 μικρά γεύματα πριν το βασικό γεύμα της ημέρας. Θα φας πιο ήρεμα και θα χορτάσεις με το μισό.

2. Διακοπές δεν σημαίνει διακοπή πρωτεΐνης

Το αλκοόλ, τα ψωμάκια, τα γλυκά και οι πατάτες κυριαρχούν το καλοκαίρι. Η πρωτεΐνη όμως είναι αυτή που σε κρατάει χορτάτο και σταθερό.

Λύση: Φρόντισε κάθε γεύμα σου να περιέχει κάποια καλή πηγή πρωτεΐνης: ψάρι, αυγό, κοτόπουλο, όσπριο, θαλασσινά ή συνδυασμούς αυτών. Θα φας λιγότερο από τα υπόλοιπα χωρίς να το καταλάβεις.

3. Αν θες να πιεις, πιες – αλλά με σύστημα

Το ποτό είναι μέρος του καλοκαιριού. Το ίδιο και τα κιλά που φέρνει, αν δεν προσέξεις.

Λύση:

Απόφυγε κοκτέιλ με ζάχαρη ή έτοιμα ποτά τύπου daiquiri και pina colada

Προτίμησε κρασί, τσίπουρο ή gin με soda και λεμόνι

Και βέβαια, ενυδάτωση. Ένα ποτήρι νερό πριν και μετά το ποτό είναι απλό αλλά αποτελεσματικό.

4. Το σώμα σου καίει περισσότερο στις διακοπές – αν του το επιτρέψεις

Το περπάτημα στην παραλία, το κολύμπι, τα παιχνίδια με τα παιδιά, οι βόλτες στα σοκάκια – όλα ανεβάζουν την ενεργειακή κατανάλωση. Αν καθίσεις όλη μέρα και κινηθείς μόνο με το αυτοκίνητο, τότε ναι, τα κιλά θα μείνουν μαζί σου.

Λύση: Κινήσου φυσικά, χωρίς να το κάνεις υποχρέωση. Ένας ρεαλιστικός στόχος είναι 7.000–10.000 βήματα την ημέρα, 30 λεπτά κολύμπι ή μια ωρίτσα χαλαρό περπάτημα το απόγευμα. Όχι δίαιτα – απλώς ζωή.

5. Το γλυκό δεν είναι πρόβλημα – αν το διαχειριστείς σαν απόλαυση, όχι σαν ρουτίνα

Αν κάθε μέρα έχει και ένα «παγωτάκι για το καλό», τότε μέσα σε 10 μέρες έχεις καταναλώσει όσο θα έτρωγες σε έναν μήνα.

Λύση: Φτιάξε τον δικό σου κανόνα, για παράδειγμα, ένα γλυκό κάθε τρεις ημέρες ή ένα επιδόρπιο που πραγματικά αξίζει την επιλογή σου. Όταν το τρως, να είσαι παρών. Όχι με το κινητό στο χέρι. Να το ευχαριστιέσαι, όχι να το καταναλώνεις μηχανικά.

Κι αν ξεφύγεις; Δεν χάλασε ο κόσμος.

Το να φας λίγο παραπάνω ένα βράδυ δεν σημαίνει ότι πήρες κιλά. Το σώμα σου θα κρατήσει υγρά, ζάχαρη και αλάτι – όχι λίπος – σε 24 ώρες.

Μην τιμωρείς τον εαυτό σου με αφαγία ή εξαντλητική γυμναστική την επόμενη μέρα. Πιες νερό, φάε καλά, κινήσου και συνέχισε σαν να μη συνέβη τίποτα. Αυτή είναι η πραγματική ισορροπία.

Συμπέρασμα: Δεν είμαστε σε διατροφή για να τιμωρηθούμε. Είμαστε για να νιώσουμε καλά στο σώμα μας – χειμώνα, καλοκαίρι, στην παραλία και στο ταβερνάκι. Αν το κάνεις με σεβασμό και ρεαλισμό, θα επιστρέψεις από τις διακοπές πιο ελαφρύς απ’ όσο έφυγες. Κυριολεκτικά και μεταφορικά.

* Ο Διονύσιος - Άδωνις Πάνος είναι Κλινικός Διατροφολόγος - Φυσιοπαθητικός

