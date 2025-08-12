Πώς να αποφύγετε τα κουνούπια

Καλοκαίρι σημαίνει βραδινές βόλτες, θερινά σινεμά, χαλαρές κουβέντες, αλλά και την παρουσία των γνωστών «ιπτάμενων» επισκεπτών που, εκτός από ενοχλητικοί, μπορούν να μεταδώσουν και ασθένειες. Ένα και μόνο βουητό στο αυτί είναι αρκετό για να διακόψει τον πιο γλυκό ύπνο ή να δημιουργήσει εκνευρισμό.

Κι επειδή τα κουνούπια δεν κάνουν διακρίσεις σε μέρες, ώρες ή προορισμούς, συγκεντρώσαμε μερικές απλές και αποτελεσματικές πρακτικές για να τα κρατήσετε μακριά και να απολαύσετε το καλοκαίρι σας με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Μην αφήνετε… πισίνες στα μπαλκόνια: Όχι, δεν εννοούμε τις κανονικές. Μιλάμε για πιατάκια γλαστρών, κουβάδες και στάσιμα νερά, που είναι για τα κουνούπια ό,τι το Airbnb για τον τουρίστα.

Όχι, δεν εννοούμε τις κανονικές. Μιλάμε για πιατάκια γλαστρών, κουβάδες και στάσιμα νερά, που είναι για τα κουνούπια ό,τι το Airbnb για τον τουρίστα. Φως, αλλά με μέτρο: Τα κουνούπια αγαπούν το σκοτάδι, αλλά προσελκύονται και από φώτα γύρω από τα σπίτια. Αν μπορείτε, προτιμήστε κίτρινους ή LED λαμπτήρες χαμηλής έντασης για εξωτερικούς χώρους.

Τα κουνούπια αγαπούν το σκοτάδι, αλλά προσελκύονται και από φώτα γύρω από τα σπίτια. Αν μπορείτε, προτιμήστε κίτρινους ή LED λαμπτήρες χαμηλής έντασης για εξωτερικούς χώρους. Το ντύσιμο μετράει: Ανοιχτόχρωμα, ελαφριά ρούχα που καλύπτουν χέρια και πόδια -όχι μόνο προστατεύουν, αλλά και δεν σας κάνουν φάρο για τα έντομα.

Ανοιχτόχρωμα, ελαφριά ρούχα που καλύπτουν χέρια και πόδια -όχι μόνο προστατεύουν, αλλά και δεν σας κάνουν φάρο για τα έντομα. Φυτά που… δεν τσιμπάνε : Λεβάντα, βασιλικός, μέντα. Ωραία στην όψη και τη μυρωδιά, λιγότερο ωραία για τα κουνούπια.

: Λεβάντα, βασιλικός, μέντα. Ωραία στην όψη και τη μυρωδιά, λιγότερο ωραία για τα κουνούπια. Αντικουνουπικό: Είτε σε μορφή σπρέι, είτε σε roll-on, είτε σε ειδικά βραχιόλια. Διαλέξτε προϊόν με εγκεκριμένη δραστική ουσία (DEET, ικαριδίνη ή σιτρονέλα για πιο φυσική επιλογή).

Είτε σε μορφή σπρέι, είτε σε roll-on, είτε σε ειδικά βραχιόλια. Διαλέξτε προϊόν με εγκεκριμένη δραστική ουσία (DEET, ικαριδίνη ή σιτρονέλα για πιο φυσική επιλογή). Σίτες και ανεμιστήρες: Τα κουνούπια δεν αγαπούν τον αέρα. Ένας καλός ανεμιστήρας μπορεί να λειτουργήσει σαν… απαγορευτικό σήμα για απογείωση.

Τι να κάνετε αν σας τσιμπήσουν

Αν παρ' όλ' αυτά σας τσιμπήσουν, αποφύγετε το ξύσιμο καθώς αυτό μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση και να αυξήσει τον κίνδυνο μόλυνσης. Αρχικά, πλύνετε την περιοχή με σαπούνι και νερό. Βάλτε μια κρύα κομπρέσα, ή ένα παγάκι τυλιγμένο σε πανί ή και κάποια κρέμα για τσιμπήματα εντόμων που περιέχει αντιισταμινικά ή κορτικοστεροειδή, για να ανακουφίσετε την φαγούρα.

