Η έκθεση στην εξωτερική νυχτερινή φωτορύπανση μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ περισσότερο από άλλους παράγοντες κινδύνου για άτομα ηλικίας κάτω των 65 ετών. Αυτό διαπιστώνει έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Frontiers in Neuroscience».

Η νέα μελέτη

Οι ερευνητές, με επικεφαλής την αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Ιατρικό Κέντρο του αμερικανικού Πανεπιστημίου Rush, Ρόμπιν Βόιτ-Ζουβάλα, μελέτησαν χάρτες φωτορύπανσης 48 πολιτειών των ΗΠΑ και χώρισαν τις πολιτείες σε πέντε ομάδες, από τη χαμηλότερη προς την υψηλότερη νυχτερινή ένταση φωτός.

Στη συνέχεια, ενσωμάτωσαν στην ανάλυσή τους ιατρικά δεδομένα σχετικά με μεταβλητές που θεωρούνται παράγοντες κινδύνου για τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Τα αποτελέσματά τους έδειξαν ότι για τα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, η εμφάνιση του Αλτσχάιμερ συσχετιζόταν ισχυρότερα με τη νυχτερινή φωτορύπανση από ό,τι με ορισμένους άλλους παράγοντες ασθένειας, όπως η κατάχρηση αλκοόλ, η χρόνια νεφρική νόσος, η κατάθλιψη και η παχυσαρκία.

Αντίθετα, ο διαβήτης, η υψηλή αρτηριακή πίεση και το εγκεφαλικό επεισόδιο συσχετίστηκαν πιο έντονα με την εμφάνιση Αλτσχάιμερ από ό,τι η φωτορύπανση.

Ωστόσο, για τα άτομα ηλικίας κάτω των 65 ετών οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η υψηλότερη νυχτερινή ένταση του φωτός συσχετίστηκε με μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ από ό,τι οποιοσδήποτε άλλος παράγοντας κινδύνου που εξετάστηκε στη μελέτη.

Όπως δηλώνουν οι ερευνητές, αυτό θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι οι νεότεροι άνθρωποι μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στις επιπτώσεις της νυχτερινής έκθεσης στο φως.

Τι ισχύει για τον εσωτερικό φωτισμό

Ενώ οι ερευνητές δεν εξέτασαν στην παρούσα μελέτη τις επιδράσεις του φωτός στο εσωτερικό του σπιτιού, ωστόσο εκτιμούν ότι η έκθεση σε αυτό μπορεί να είναι εξίσου σημαντική με την εξωτερική έκθεση στο φως.

Όπως επισημαίνουν, το μπλε φως έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στον ύπνο, οπότε η χρήση φίλτρων μπλε φωτός, η αλλαγή σε ζεστό φωτισμό και η εγκατάσταση ροοστάτη στο σπίτι θα μπορούσαν να μειώσουν αποτελεσματικά την έκθεση στο φως.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι η μελέτη έγινε σε ένα υποσύνολο του πληθυσμού των ΗΠΑ και ότι οι άνθρωποι μπορεί να μην ζουν σε περιοχές με υψηλή φωτορύπανση σε όλη τους τη ζωή και αυτές οι δύο παράμετροι θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα.

