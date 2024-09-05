Ο ΕΟΦ, κατόπιν ενημέρωσης από τις αρχές της Αυστρίας, προειδοποιεί τους καταναλωτές να μην αγοράζουν ή κάνουν χρήση του προϊόντος EXS DELAY SPRAY+ENHANCED FORMULA της εταιρείας LTC Healthcare.

Το συγκεκριμένο σκεύασμα (Επιβραδυντικό σπρέι για άνδρες που υποφέρουν από πρόωρη εκσπερμάτωση) προωθείται στο διαδίκτυο για και είναι πιθανόν να διακινείται και στη χώρα μας μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων που διενεργήθηκαν, το προϊόν αυτό περιέχει τη φαρμακευτική ουσία λιδοκαΐνη χωρίς σχετική αναγραφή στη συσκευασία τους και χωρίς να διαθέτει άδεια κυκλοφορίας φαρμάκου.

Επίσης, ο ΕΟΦ, κατόπιν ενημέρωσης από τις αρχές της Σουηδίας, προειδοποιεί τους καταναλωτές να μην αγοράζουν ή κάνουν χρήση του προϊόντος GINSENG KINAPI PIL. Το συγκεκριμένο σκεύασμα προωθείται στο διαδίκτυο για αύξηση βάρους και είναι πιθανόν να διακινείται και στη χώρα μας μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων που διενεργήθηκαν, το προϊόν αυτό περιέχει τις φαρμακευτικές ουσίες cyproheptadine και dexamethasone χωρίς σχετική αναγραφή στη συσκευασία του και μπορεί να αποβεί επικίνδυνo για την υγεία του χρήστη.

Υπενθυμίζεται ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από αναξιόπιστα σημεία διάθεσης, όπως είναι το διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.

Πηγή: skai.gr

