Σε λειτουργία επανήλθε από σήμερα Δευτέρα το Παίδων Πεντέλης, μετά τη φωτιά που έπληξε τη βορειοανατολική Αττική και οδήγησε στην εκκένωση του νοσοκομείου.

Σε ανάρτησή του στα social media, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, γνωστοποίησε πως το νοσοκομείο επαναλειτουργεί από τις 08.00 σήμερα, «σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και αφού τηρήθηκαν όλες οι προδιαγραφές καθαριότητας και απολύμανσης».

«Το νοσοκομείο σήμερα έχει 24ωρη εφημερία. Επιστρέφουν τα παιδιά από το Παίδων Αγία Σοφία και Αγλαΐα Κυριακού. Τα 4 παιδιά της ΜΕΘ θα επιστρέψουν με ΕΚΑΒ μέχρι το μεσημέρι. Όλα πήγαν καλά» προσθέτει ο υπουργός.

