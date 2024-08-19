Ποια δίαιτα είναι καλύτερη να ακολουθήσω;

Η σωστή διατροφή είναι ακρογωνιαίος λίθος για την υγεία μας. Οι άνθρωποι που θέλουν να χάσουν βάρος πολλές φορές αναρωτιούνται ποια είναι η κατάλληλη διατροφή να ακολουθήσουν ώστε να χάσουν ή να διατηρήσουν το βάρος τους και να έχουν ενέργεια μέσα στην απαιτητική καθημερινότητα. Ωστόσο, κάθε δίαιτα έχει τα δικά της οφέλη και μειονεκτήματα. Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα ορισμένων από τις πιο δημοφιλείς δίαιτες.

1. Δίαιτα Χαμηλή σε Υδατάνθρακες (Low-Carb). Η διατροφή με χαμηλή ποσότητα υδατανθράκων βοηθά στην ταχύτερη απώλεια βάρους και τη γρηγορότερη ρύθμιση της γλυκόζης του αίματος που είναι βοηθητικό σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Διαλέγοντας τροφές με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη και λιγότερους υδατάνθρακες σημαίνει ότι έχουμε περισσότερη πρωτεΐνη στο μενού μας με αποτέλεσμα την αύξηση του αισθήματος κορεσμού και τη διατήρηση της γλυκόζης σε σταθερά επίπεδα μέσα στη μέρα. Αυτό συμβάλλει στην αίσθηση κορεσμού, μειώνοντας την ανάγκη για συχνά σνακ. Οι ασθενείς που προτιμούν αυτή τη διατροφή αποφεύγουν τα ζυμαρικά και παίρνουν τους υδατάνθρακες από τα φρούτα, τα λαχανικά και τα δημητριακά ολικής αλέσεως. Βέβαια, μπορεί να είναι δύσκολο να εφαρμοσθεί σε ανθρώπους που αναγκαστικά τρώνε καθημερινά εκτός σπιτιού και μπορεί να μην έχουν αυτές τις επιλογές διατροφής όπως και σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις που μπορεί να μην είναι διαθέσιμες τροφές με τα παραπάνω χαρακτηριστικά.

2. Μεσογειακή Διατροφή. Η δίαιτα αυτή είναι πλούσια σε υγιεινά λίπη, όπως το ελαιόλαδο, και έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει την καρδιαγγειακή υγεία, τη μνήμη και συμβάλλει στη μακροζωία. Περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία τροφίμων όπως φρούτα, λαχανικά, ψάρια και ξηρούς καρπούς, προσφέροντας έτσι όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά και είναι εύκολο να τηρηθεί μακροπρόθεσμα, καθώς δεν απαιτεί ακραίους περιορισμούς και ιδίως στις μεσογειακές χώρες που υπάρχει ελαιόλαδο και πολλά φρούτα και λαχανικά είναι εφαρμόσιμη και έχει αποδεχθεί και εξαιρετικά ωφέλιμη για την υγεία μας. Κάποιος θα έλεγε ότι το ελαιόλαδο ή το φρέσκο ψάρι είναι ακριβά τρόφιμα τη σημερινή εποχή αλλά θα έλεγα ότι ακόμη και μικρά ψάρια όπως σαρδέλα ψητή στο φούρνο είναι ένα οικονομικό γεύμα αλλά πλούσιο σε ωμέγα -3 λιπαρά οξέα και σε συνδυασμό με μια χωριάτικη σαλάτα, μας δίνουν όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά και ένα γευστικό καλοκαιρινό μεσογειακό γεύμα! Είμαστε τυχεροί που στην Ελλάδα μπορούμε να έχουμε φρέσκο ψάρι και την παραδοσιακή χωριάτικη σαλάτα μας με το ελαιόλαδο και ένα κριθαρένιο παξιμάδι που αποτελούν ένα πλήρες καλοκαιρινό θρεπτικό γεύμα! Και προσοχή στην ποσότητα του ελαιόλαδου που χρησιμοποιούμε γιατί ναι είναι εξαιρετική τροφή αλλά έχει θερμίδες! Ελαιόλαδο ναι στη διατροφή μας καθημερινά αλλά με μέτρο!



3. Χορτοφαγική Διατροφή. Είναι αλήθεια ότι ασθενείς που ακολουθούν διατροφή βασισμένη στα φυτά και τις φυτικές πρωτεΐνες έχει αποδεχθεί ότι έχουν μειωμένο τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, υπέρτασης και ορισμένων μορφών καρκίνου. Επίσης, η μείωση της κατανάλωσης ζωικών προϊόντων συμβάλλει στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και είναι πιο φιλική για το περιβάλλον που ζούμε. Συνιστώ στους ασθενείς αυτούς που δεν καταναλώνουν κόκκινο κρέας και συνήθως εμφανίζουν ανεπάρκεια Β12, να λαμβάνουν συμπληρώματα σίδηρου και βιταμίνης Β12 μετά από έλεγχο επιπέδων στο αίμα τους. Επίσης την πρωτεΐνη πρέπει να τη λαμβάνουν από φυτικές πήγες και όσο νοιώθουν ευεξία και έχουν καλό επίπεδο ενέργειας και έχουν διαθέσιμες χορτοφαγικές ή βίγκαν επιλογές συνιστούμε να συνεχίζουν τη διατροφή τους πάντα ελέγχοντας, τα επίπεδα σιδήρου και βιταμίνης Β12.

4. Δίαιτα Κετογονική (Keto). Η κετογονική δίαιτα μπορεί να οδηγήσει σε ταχεία απώλεια βάρους, κυρίως λόγω της απώλειας υγρών και της μείωσης της όρεξης γιατί η λήψη πρωτεΐνης καθότι διαρκεί περισσότερο η πέψη τροφής, αυξάνει το αίσθημα κορεσμού. Η μείωση των υδατανθράκων βοηθάει στη σταθεροποίηση των επιπέδων ζαχάρου στο αίμα. Ορισμένα άτομα αναφέρουν αύξηση της ενέργειας και βελτίωση της πνευματικής διαύγειας μετά από την αρχική προσαρμογή στη δίαιτα. Βέβαια οι αρχικές παρενέργειες της κετογονικής δίαιτας μπορεί να περιλαμβάνουν κόπωση, πονοκεφάλους, ναυτία και μυϊκές κράμπες, γνωστές ως "κετο-γρίπη". Οι ασθενείς που δεν παίρνουν αρκετούς υδατάνθρακες μπορεί να έχουν μειωμένη ενέργεια και είναι πιο δύσκολο να ακολουθήσουν μακροπρόθεσμα αυτή τη διατροφή. Επίσης η υψηλή κατανάλωση λίπους πρέπει να αποφεύγετε γιατί μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων σε ορισμένα άτομα.

Ποια δίαιτα είναι καλύτερη να ακολουθήσω;

Η επιλογή της κατάλληλης δίαιτας είναι προσωπική υπόθεση και εξαρτάται από τις ατομικές ενεργειακές ανάγκες και προτιμήσεις του καθενός. Είναι σημαντικό να επιλέξουμε μια δίαιτα που όχι μόνο προάγει την υγεία αλλά και μπορεί να διατηρηθεί μακροπρόθεσμα. Πριν από οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στη διατροφή, είναι συνετό να συμβουλευτούμε έναν ειδικό υγείας για να διασφαλίσουμε ότι καλύπτουμε όλες τις διατροφικές μας ανάγκες και να σχεδιάσουμε ένα πρόγραμμα εξατομικευμένο. Σίγουρα η καλύτερη διατροφή είναι αυτή που προσφέρει ενέργεια και διατηρεί σταθερή τη γλυκόζη αίματος προστατεύοντας από τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Ευτυχώς στην Ελλάδα έχουμε πολλά φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ψάρια και ελαιόλαδο που είναι εξαιρετικές επιλογές φαγητού! Καλό καλοκαίρι, προσέχουμε τη διατροφή μας και κατ’ επέκταση την υγεία μας!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.