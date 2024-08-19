Οι Φιλιππίνες εντόπισαν κρούσμα της mpox (της πρώην ευλογιάς των πιθήκων), το πρώτο από τον Δεκέμβριο του 2023, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας σήμερα, προσθέτοντας ότι αναμένει τα πλήρη αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε ο ασθενής ώστε να εξακριβωθεί για ποιο στέλεχος του ιού πρόκειται.

Ο ασθενής είναι υπήκοος των Φιλιππίνων, 33 ετών, χωρίς ιστορικό ταξιδιών εκτός της χώρας, διευκρίνισε το υπουργείο Υγείας.

«Αναμένουμε τα αποτελέσματα της αλληλούχησης (σ.σ.: του γονιδιώματος) και θα προχωρήσουμε νεότερη ενημέρωση όταν είναι διαθέσιμα», είπε ο εκπρόσωπός του Άλμπερτ Ντομίνγκο ερωτηθείς σχετικά με το στέλεχος.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κήρυξε την περασμένη Τετάρτη κατάσταση υγειονομικής εκτάκτου ανάγκης διεθνούς εμβέλειας, το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού του, μετά το ξέσπασμα επιδημίας mpox στη ΛΔ Κονγκό, που εξαπλώθηκε σε γειτονικές χώρες.

Νέο στέλεχος του ιού προκαλεί παγκόσμια ανησυχία, καθώς μοιάζει να εξαπλώνεται εύκολα μέσω της στενής επαφής.

Κρούσμα της νέας παραλλαγής του ιού επιβεβαιώθηκε εργαστηριακά την περασμένη Πέμπτη στη Σουηδία και συνδέθηκε με το ξέσπασμα στην Αφρική, που εξαπλώνεται. Πρόκειται για την πρώτη ένδειξη πως πλέον έχει εξαπλωθεί και εκτός της ηπείρου. Το Πακιστάν επιβεβαίωσε την Παρασκευή τουλάχιστον ένα κρούσμα, σε φορέα που επέστρεψε από χώρα του Κόλπου, αλλά πρόσθεσε πως ακόμη δεν είναι σε θέση να ανακοινώσει για ποιο στέλεχος του ιού πρόκειται.

Το νέο κρούσμα στις Φιλιππίνες είναι το δέκατο που έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας. Η πρώτη περίπτωση είχε καταγραφεί τον Ιούλιο του 2022.

«Τα συμπτώματα άρχισαν πριν από μια εβδομάδα και πλέον, με πυρετό, που τέσσερις ημέρες αργότερα ακολουθήθηκε από εξανθήματα» σε διάφορα σημεία του σώματος, ιδίως στο πρόσωπο, στην πλάτη, στην περιοχή των γεννητικών οργάνων, στις παλάμες και στις πατούσες, διευκρίνισε το υπουργείο.

Η ασθένεια έχει συμπτώματα που μοιάζουν με αυτά της γρίπης, υψηλό πυρετό, κεφαλαλγία, μυαλγία, λεμφαδενοπάθεια, καθώς και την εμφάνιση εξανθημάτων με πύον. Αν και γενικά η νόσηση είναι ήπια, μπορεί να σκοτώσει, ιδίως παιδιά, έγκυες και ανθρώπους με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, ιδίως τους πάσχοντες από τον ιό που προκαλεί το σύνδρομο ανοσολογικής ανεπάρκειας (HIV). Οι πιο ευάλωτες ομάδες παρουσιάζουν υψηλότερο κίνδυνο επιπλοκών, σύμφωνα με ειδικούς.

