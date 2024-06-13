Εβδομαδιαία έκθεση ΕΟΔΥ: 8 θάνατοι από covid-19, 10 διασωληνώσεις, 235 εισαγωγές

Αύξηση συνεχίζει να καταγράφει η θετικότητα για SARS-CoV2 στην κοινότητα, όπως και οι σκληροί δείκτες- εισαγωγές, διασωληνώσεις, θάνατοι, σύμφωνα με την εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ, για το διάστημα 3-9 Ιουνίου .

Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού - SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 επισκέψεις παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Ιός SARS-CoV2 - λοίμωξη COVID-19

Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο αριθμός των νέων εισαγωγών ήταν 235. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός νέων εισαγωγών κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν 126 και ο αριθμός των εισαγωγών την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 ήταν 356.

Ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων ήταν τέσσερις. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν δύο και ο αριθμός των διασωληνώσεων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 ήταν 4. Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι δέκα.

Ο αριθμός των θανάτων ήταν οχτώ. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των θανάτων τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν τέσσερις και ο αριθμός των θανάτων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 ήταν 39.

Η συχνότερη υπο-παραλλαγή της ΒΑ.2 παραμένει η JN.1.

Η επιτήρηση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα έδειξε αύξηση της κυκλοφορίας του ιού SARS-CoV-2 σε επτά από τις δέκα περιοχές που ελέγχθηκαν.

Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (δίκτυο sentinel) παραμένει χαμηλή, κάτω από 10% (εποχικό όριο έναρξης/λήξης της επιδημικής δραστηριότητας της γρίπης κατά το ECDC).

Στα δείγματα του δικτύου SARI η θετικότητα παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Δεν καταγράφηκε νέο σοβαρό κρούσμα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ούτε νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Συνολικά από την αρχή επιτήρησης της γρίπης έχουν νοσηλευθεί 146 άτομα με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη σε ΜΕΘ και καταγράφηκαν 70 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Έχουν τυποποιηθεί 1.055 στελέχη γρίπης (προερχόμενα από δείγματα Sentinel κοινότητας, από δείγματα επιτήρησης SARI και από νοσοκομειακά δείγματα εκτός δικτύων επιτήρησης), εκ των οποίων τα 554 (53%) ήταν τύπου Α και 501 (47%) τύπου Β.

Συνολικά, έχουν υποτυποποιηθεί στα δύο Κέντρα Αναφοράς Γρίπης 536 στελέχη τύπου Α. Τα 492 (92%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09 και τα 44 (8%) στον υπότυπο Α(Η3).

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

Δεν ανευρέθηκαν θετικά δείγματα στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), ενώ η θετικότητα στα νοσοκομεία παρέμεινε σε πολύ χαμηλά επίπεδα (δίκτυο επιτήρησης SARI).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.