Ομάδα επιστημόνων του πανεπιστημίου Κέμπριτζ, υποστηρίζουν ότι το πασίγνωστο και φτηνό παυσίπονο, η ασπιρίνη, σταματά την εξάπλωση του καρκίνου.

Πειράματα σε ζώα έδειξαν ότι το φάρμακο ενίσχυε την ικανότητα του ανοσοποιητικού συστήματος να αντεπιτίθεται.

Η ομάδα του πανεπιστημίου Κέιμπριτζ είπε ότι ήταν μια ανακάλυψη που θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει στη συνταγογράφηση του φαρμάκου σε ασθενείς με καρκίνο.

Διευκρίνισαν όμως ότι ακόμα είναι νωρίς και οι άνθρωποι πρώτα πρέπει να συμβουλεύονται τον γιατρό τους.

Η κανονική ασπιρίνη συνοδεύεται από κινδύνους και οι δοκιμές εξακολουθούν να προσπαθούν να καταλάβουν ποιοι ασθενείς είναι πιο πιθανό να ωφεληθούν.

Πάντως, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι αναλύσεις πλέον 10ετίας έδειξαν ότι όσοι έπαιρναν καθημερινά ασπιρίνη είχαν περισσότερες πιθανότητες να επιβιώσουν εάν είχαν διαγνωστεί με καρκίνο.

Πρέπει να πάρω ασπιρίνη για καρκίνο;

Η πιο φυσική ερώτηση που μπορεί να κάνει κάποιος με καρκίνο είναι εάν πρέπει να παίρνει ασπιρίνη.

«Εάν είστε ασθενής με καρκίνο, μην βιαστείτε ακόμα στο τοπικό σας φαρμακείο για να αγοράσετε ασπιρίνη, αλλά σκεφτείτε ενεργά τη συμμετοχή σας σε τρέχουσες ή επερχόμενες δοκιμές ασπιρίνης», λέει ο καθηγητής Mangesh Thorat, χειρουργός και ερευνητής καρκίνου στο Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου.

Λέει ότι η μελέτη παρείχε «το κομμάτι του παζλ που λείπει» για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της ασπιρίνης, αλλά υπάρχουν ακόμα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν.

Η ασπιρίνη μπορεί να προκαλέσει εσωτερική αιμορραγία, συμπεριλαμβανομένων των εγκεφαλικών επεισοδίων, επομένως οι κίνδυνοι πρέπει να εξισορροπηθούν. Δεν είναι επίσης σαφές εάν το αποτέλεσμα λειτουργεί για όλους τους καρκίνους ή μόνο για συγκεκριμένους.

Σε ορισμένους ασθενείς - με σύνδρομο Lynch, το οποίο αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου - συνιστάται ήδη ασπιρίνη.

Ωστόσο, θα χρειαστούν ακόμη κατάλληλες κλινικές δοκιμές για να καταλάβουμε αν θα ωφεληθούν και περισσότεροι ασθενείς.

Η καθηγήτρια Ruth Langley, από τη Μονάδα Κλινικών Δοκιμών MRC στο University College του Λονδίνου, ηγείται της δοκιμής Add-Aspirin για να διαπιστωθεί εάν η ασπιρίνη μπορεί να εμποδίσει την επανεμφάνιση καρκίνου σε πρώιμο στάδιο.

Είπε ότι τα αποτελέσματα της μελέτης ήταν «μια σημαντική ανακάλυψη», καθώς θα βοηθούσαν να βρεθεί «ποιος είναι πιο πιθανό να ωφεληθεί από την ασπιρίνη μετά από διάγνωση καρκίνου».

Ωστόσο, προειδοποίησε και πάλι για τους κινδύνους από τη λήψη ασπιρίνης λέγοντας «μιλάτε πάντα με το γιατρό σας πριν ξεκινήσετε».

Η ανακάλυψη

Η ανακάλυψη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature, έγινε τυχαία καθώς οι επιστήμονες δεν έκαναν έρευνα για την ασπιρίνη.

Η ομάδα στο Κέμπριτζ διερεύνησε πώς το ανοσοποιητικό σύστημα ανταποκρίθηκε στους καρκίνους όταν εξαπλώθηκαν.

Χρησιμοποιούσαν γενετικά τροποποιημένα ποντίκια και διαπίστωσαν ότι εκείνα που δεν είχαν συγκεκριμένο σύνολο γενετικών οδηγιών ήταν λιγότερο πιθανό να πάθουν μεταστατικό καρκίνο που είχε εξαπλωθεί.

Περαιτέρω έρευνα αποκάλυψε πώς αυτά τα κύτταρα καταστέλλονταν

Ο Δρ Jie Yang, ο οποίος πραγματοποίησε την έρευνα, είπε: «Ήταν μια στιγμή Eureka. Ήταν ένα εντελώς απροσδόκητο εύρημα που μας οδήγησε σε έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο έρευνας από αυτόν που περιμέναμε».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.