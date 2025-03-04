Παχυσαρκία: Με ποιες σοβαρές παθήσεις συνδέεται

Η ευαισθητοποίηση αποσκοπεί στο να γίνουν ευρέως γνωστές οι σοβαρές επιπτώσεις της παχυσαρκίας και να αναδειχθούν οι πολυάριθμες επιλογές αντιμετώπισης.

Τι είναι η παχυσαρκία;

«Η παχυσαρκία είναι η αυξημένη εναπόθεση λίπους στο ανθρώπινο σώμα λόγω μακροχρόνιας ενεργειακής ανισορροπίας. Αν και η εμφάνιση της παχυσαρκίας οφείλεται σε συνδυασμό περιβαλλοντικών και γενετικών παραγόντων, είναι συχνή σε άτομα με ψυχογενή διατροφική συμπεριφορά και λανθασμένα κοινωνικά πρότυπα», επισημαίνει o κ. Χαράλαμπος Σπυρόπουλος Γενικός Χειρουργός, MD, PhD, FACS, Διευθυντής Κλινικής Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Πεπτικού Συστήματος / Παχυσαρκίας και Διαβήτη Metropolitan General, Διευθυντής Γ’ Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου Metropolitan General, Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρίας Παχυσαρκίας (ΕΧΕΠ) και συνεχίζει:

«Η παχυσαρκία θεωρείται πλέον αυτόνομη νόσος και λόγω της αυξημένης συχνότητάς της, έχει αποκτήσει επιδημικά χαρακτηριστικά. Ταυτόχρονα, συνδέεται στενά με την εμφάνιση πολυάριθμων κλινικά σοβαρών λοιπών παθήσεων».

Με ποιες σοβαρές παθήσεις συνδέεται η παχυσαρκία;

Η παχυσαρκία αποτελεί αυτόνομη μεταβολική πάθηση σε μεγάλο ποσοστό της υφηλίου και έχει σημαντικά αρνητική επίδραση στη ζωή των πασχόντων. Εκτός αυτού, η παχυσαρκία είναι τεκμηριωμένα σχετιζόμενη με μεγάλο αριθμό συνοδών νοσημάτων:

• Αρτηριακή υπέρταση

• Στεφανιαία νόσος

• Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2

• Αγγειοεγκεφαλικά επεισόδια

• Υπερχοληστερολαιμία

• Υπνική άπνοια

• Διαταραχές γονιμότητας

• Αρθροπάθειες

• Νεοπλασίες, όπως είναι ο καρκίνος του μαστού, ενδομητρίου, οισοφάγου, παχέος εντέρου

Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η παχυσαρκία;

Η παχυσαρκία είναι νόσος που χρήζει οριστικής αντιμετώπισης μέσω εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας. Όσο νωρίτερα συνειδητοποιήσει το άτομο πως είναι επικίνδυνη, τόσο πιο γρήγορα και αποτελεσματικά θα αντιμετωπιστεί.

Η αρχική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας περιλαμβάνει:

• Την αλλαγή των λανθασμένων διατροφικών συμπεριφορών

• Την υιοθέτηση επαρκούς σωματικής δραστηριότητας

• Τη λήψη κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής

Χειρουργική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας

«Άτομα που πάσχουν από κλινικά σοβαρή παχυσαρκία, συνήθως δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν επιτυχώς το πρόβλημα με συντηρητικές μεθόδους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ιδίως όταν συνυπάρχουν και σοβαρά συνοδά νοσήματα, η χειρουργική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας (βαριατρική / μεταβολική χειρουργική) αποτελεί την ενδεδειγμένη επιλογή», τονίζει.

Σύμφωνα με τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες οδηγίες του 2023, άτομα με δείκτη μάζας σώματος (BMI: βάρος/ύψος του ατόμου στο τετράγωνο) μεγαλύτερο του 30 θεωρούνται πλέον υποψήφια για να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση αντιμετώπισης της παχυσαρκίας.

Μερικές από τις σύγχρονες χειρουργικές μέθοδοι αντιμετώπισης της παχυσαρκίας είναι:

1. Επιμήκης γαστρεκτομή (γαστρικό sleeve)

2. Γαστρική παράκαμψη διπλής αναστόμωσης (Roux-en-Y gastric bypass)

3. Γαστρική παράκαμψη μίας αναστόμωσης (one-anastomosis gastric bypass)

4. Χολοπαγκρεατικές εκτροπές

Όλες οι επεμβάσεις για την αντιμετώπιση της πάθησης διενεργούνται πλέον με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές (λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά), είναι εξαιρετικά ασφαλείς και απαιτούν ελάχιστη νοσηλεία στο νοσοκομείο (1 με 2 ημέρες).

Πώς επιλέγω την κατάλληλη ιατρική ομάδα;

«Η χειρουργική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας είναι μία ξεχωριστή υπο-ειδικότητα της γενικής χειρουργικής που δεν πρέπει να εφαρμόζεται από μη εξειδικευμένους χειρουργούς. Η επιτυχής χειρουργική θεραπεία απαιτεί την παρουσία οργανωμένων κέντρων και διεπιστημονικής ομάδας, με μεγάλη εμπειρία στη μεταβολική χειρουργική.

Η αντιμετώπιση της πάθησης πρέπει να γίνεται σε εξειδικευμένα κέντρα με πλήρη υλικοτεχνική και ιατρική υποστήριξη. Ο υπεύθυνος χειρουργός πρέπει να είναι εξειδικευμένος στην εκτέλεση βαριατρικών επεμβάσεων, με εμπειρία και γνώση όλων των διαθέσιμων χειρουργικών τεχνικών», καταλήγει ο κ. Σπυρόπουλος.

*Το νοσοκομείο Metropolitan General διαθέτει πλήρως οργανωμένη ομάδα αντιμετώπισης της παχυσαρκίας και των μεταβολικών νοσημάτων. Ο υποψήφιος ασθενής αφού αξιολογηθεί από τον βαριατρικό χειρουργό έχει τη δυνατότητα να ολοκληρώσει γρήγορα και αξιόπιστα όλο τον αναγκαίο προεγχειρητικό έλεγχο ώστε να υποβληθεί ασφαλώς στην ενδεδειγμένη χειρουργική επέμβαση.

Οι ασθενείς αντιμετωπίζονται ελάχιστα επεμβατικά, με λαπαροσκοπική ή ρομποτική προσέγγιση με τη χρήση του υπερσύγχρονου ρομποτικού συστήματος DaVinci Xi, ενώ ακολουθεί στενή μετεγχειρητική παρακολούθηση και φροντίδα εντός του θεραπευτηρίου.

