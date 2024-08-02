Η προληπτική λήψη ασπιρίνης μπορεί να συμβάλει στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου σε άτομα που εμφανίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο για τη νόσο εξαιτίας του τρόπου ζωής τους. Αυτό διαπίστωσε μελέτη με επικεφαλής ερευνητές του αμερικανικού οργανισμού υγείας «Mass General Brigham», που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «JAMA Oncology».

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου είναι η δεύτερη αιτία θανάτου από καρκίνο στις ΗΠΑ. Η Ομάδα Εργασίας για την Πρόληψη στις ΗΠΑ είχε συστήσει στο παρελθόν την καθημερινή χορήγηση χαμηλής δόσης ασπιρίνης για την πρόληψη καρδιαγγειακών επεισοδίων και καρκίνου του παχέος εντέρου σε όλους τους ενήλικες ηλικίας 50-59 ετών. Ωστόσο, το 2016 αποσύρθηκε η σύσταση εν μέρει λόγω ανησυχιών σχετικά με την αύξηση του κινδύνου γαστρεντερικής αιμορραγίας από την ασπιρίνη.

Στην παρούσα μελέτη οι ερευνητές ανέλυσαν τα δεδομένα υγείας από 107.655 συμμετέχοντες μέσης ηλικίας 49,4 ετών. Συνέκριναν τα ποσοστά καρκίνου του παχέος εντέρου σε όσους λάμβαναν τακτικά ασπιρίνη με όσους δεν έπαιρναν τακτικά. Η τακτική χρήση ασπιρίνης ορίστηκε είτε ως δύο ή περισσότερα δισκία τυπικής δόσης (325 mg) την εβδομάδα είτε ως καθημερινή λήψη χαμηλής δόσης (81 mg).

Όπως διαπιστώθηκε, οι συμμετέχοντες που λάμβαναν τακτικά ασπιρίνη είχαν πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου 1,98% στη δεκαετία, ενώ όσοι δεν λάμβαναν 2,95%. Η ασπιρίνη είχε μεγαλύτερο όφελος μεταξύ των ατόμων με τον πιο ανθυγιεινό τρόπο ζωής. Όσοι είχαν τις χαμηλότερες βαθμολογίες στον υγιεινό τρόπο ζωής είχαν 3,4% πιθανότητα να πάθουν καρκίνο του παχέος εντέρου εάν δεν λάμβαναν τακτικά ασπιρίνη και 2,12% πιθανότητα εάν έπαιρναν τακτικά ασπιρίνη.

Αντίθετα, τα άτομα με υψηλότερες βαθμολογίες στον υγιεινό τρόπο ζωής είχαν 1,5% ποσοστό εμφάνισης της νόσου εάν λάμβαναν τακτικά ασπιρίνη και 1,6% αν δεν λάμβαναν τακτικά ασπιρίνη.

Σημειώνεται ότι η βαθμολογία του τρόπου ζωής υπολογίστηκε με βάση τον δείκτη μάζας σώματος, τη συχνότητα χρήσης αλκοόλ και τσιγάρων, τη σωματική δραστηριότητα και την τήρηση μιας υψηλής ποιότητας διατροφής.

Οι ερευνητές διευκρινίζουν πάντως ότι η μελέτη δεν αξιολόγησε τις πιθανές παρενέργειες της καθημερινής χρήσης ασπιρίνης, όπως η αιμορραγία. Επίσης, τονίζουν ότι πρόκειται για μελέτη παρατήρησης και είναι πιθανό να υπάρχουν πρόσθετοι παράγοντες που επηρέασαν τα ευρήματα, αν και η μελέτη προσπάθησε να ελέγξει ένα ευρύ φάσμα παραγόντων κινδύνου για καρκίνο του παχέος εντέρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.