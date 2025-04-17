ΕΟΔΥ: Ένας θάνατος από Covid-19 και δύο από γρίπη την τελευταία εβδομάδα

Συνολικά πτωτική τάση παρουσιάζει η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα, παραμένοντας ωστόσο πάνω από το όριο που σηματοδοτεί την εποχική δραστηριότητα της.

Την εβδομάδα 7-13 Απριλίου σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ δεν ανιχνεύτηκαν θετικά για γρίπη δείγματα. Σε χαμηλά επίπεδα παραμένει και θετικότητα για SARS-CoV2.

Ειδικότερα στην έκθεση του ΕΟΔΥ αναφέρεται:

Ιός SARS-CoV2 - λοίμωξη COVID-19

Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Καταγράφηκαν 58 νέες εισαγωγές. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των νέων εισαγωγών κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν 80.

Καταγράφηκε μία νέα διασωλήνωση. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν δύο. Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι τέσσερις.

Καταγράφηκε ένας νέος θάνατος. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των θανάτων κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν τέσσερις.

Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) παρουσιάζει συνολικά πτωτική τάση, παραμένοντας ωστόσο πάνω από το όριο που σηματοδοτεί την εποχική δραστηριότητα της γρίπης. Δεν ανιχνεύτηκαν θετικά για γρίπη δείγματα από το δίκτυο επιτήρησης SARI.

Κατά την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν δύο νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ και δύο νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Επιπλέον, δηλώθηκε αναδρομικά ένα σοβαρό κρούσμα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ που αφορά προηγούμενη εβδομάδα.

Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού - SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 επισκέψεις παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

Η δραστηριότητα του RSV παραμένει ήπια, τόσο στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), όσο και στο δίκτυο επιτήρησης SARI, παρουσιάζοντας μικρές εβδομαδιαίες αυξομειώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

