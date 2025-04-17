Η υπνηλία έχει ευρείες συνέπειες στην υγεία και την ποιότητα ζωής

Την κλινική σημασία της υπνηλίας και τον αντίκτυπό της στην υγεία, τη διάθεση, την απόδοση και την ποιότητα ζωής αναδεικνύει σε δήλωσή της η Αμερικανική Ακαδημία Ιατρικής Ύπνου. Η δήλωση δημοσιεύθηκε στο περιοδικό της Ακαδημίας «Journal of Clinical Sleep Medicine».

Όπως επισημαίνεται, η υπνηλία συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία και μειωμένη ποιότητα ζωής. Η δήλωση παροτρύνει τους επαγγελματίες υγείας, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους ερευνητές να δώσουν προτεραιότητα στην αξιολόγηση, τη διαχείριση και τη θεραπεία της υπνηλίας για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας.

Στο άρθρο τονίζεται ότι η υπνηλία είναι δείκτης ανεπαρκούς ύπνου, αλλά και ένα σημαντικό σύμπτωμα που αναφέρεται από τους ασθενείς και σχετίζεται με διαταραχές ύπνου, όπως η αποφρακτική άπνοια ύπνου. Η έρευνα δείχνει ότι η υπερβολική υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας, η οποία είναι η αδυναμία να παραμείνει κανείς ξύπνιος και σε εγρήγορση κατά τη διάρκεια των κύριων περιόδων εγρήγορσης της ημέρας, συνδέεται με αυξημένους κινδύνους γνωστικής εξασθένησης, εργατικών ατυχημάτων, τροχαίων ατυχημάτων λόγω υπνηλίας και προβλημάτων ψυχικής υγείας, όπως η κατάθλιψη και ο αυτοκτονικός ιδεασμός. Η υπνηλία μπορεί επίσης να είναι παρενέργεια ιατρικών παθήσεων, χρήσης φαρμάκων και παραγόντων του τρόπου ζωής που συμβάλλουν στη χρόνια στέρηση ύπνου.

«Η υπνηλία είναι ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας με ευρείες συνέπειες», υπογραμμίζει ο Έρικ Όλσον, πρόεδρος της Ακαδημίας. «Από τροχαία ατυχήματα λόγω υπνηλίας κατά την οδήγηση έως λάθη στην εργασία και μακροπρόθεσμους κινδύνους για την υγεία, οι επιπτώσεις της υπερβολικής υπνηλίας κατά τη διάρκεια της ημέρας επηρεάζουν άτομα και την κοινωνία καθημερινά. Δεδομένου ότι το ένα τρίτο των ενηλίκων στις ΗΠΑ αναφέρουν ότι βιώνουν υπερβολική υπνηλία, η σημασία του προσδιορισμού παρεμβάσεων που την αναγνωρίζουν, την αξιολογούν και τη θεραπεύουν δεν μπορεί να υποτιμηθεί», προσθέτει.

Η δήλωση υποστηρίζεται από 25 ιατρικούς και επιστημονικούς οργανισμούς, καθώς και οργανώσεις ασθενών.

Φωτογραφία από το American Academy of Sleep Medicine

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.