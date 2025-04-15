Οι προσωρινοί πίνακες υπόχρεων προσωπικών γιατρών για Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα

Σήμερα 15/4 έγινε η ανάρτηση των προσωρινών πινάκων υπόχρεων προσωπικών γιατρών (πρώην Ιατρών Υπηρεσίας Υπαίθρου) για την κάλυψη κενών και κενουμένων θέσεων για Νοσοκομεία -ΚΥγειας, ΚΥγειας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία και Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Το παραπάνω δημοσιοποίησε με ανάρτησή του στο Χ o Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως εξήγησε, προκηρύχθηκαν 141 θέσεις, καλύπτονται τελικά οι 118.

Κενές παραμένουν οι 23.

«Αξίζει να σημειωθεί ότι στην τελευταία προκήρυξη που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2024 οι κενές θέσεις ήταν 42, άρα καλύψαμε περίπου τις μισές κενές προηγούμενες θέσεις. Συνεχίζουμε την προσπάθεια και θα ενημερώνω για τα αποτελέσματα ανά ΥΠΕ.», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

