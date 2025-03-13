Σε υψηλά επίπεδα ήταν η γρίπη και την εβδομάδα 3-9 Μαρτίου.

Σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ καταγράφηκαν 7 σοβαρά κρούσματα και 3 θάνατοι. Αντίθετα, σε χαμηλά επίπεδα βρίσκεται η covid-19. Καταγράφηκαν 90 νέες εισαγωγές και 6 νέοι θάνατοι.

Ειδικότερα, η έκθεση του ΕΟΔΥ αναφέρει:

Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) παραμένει σε υψηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Η θετικότητα των δειγμάτων του δικτύου επιτήρησης SARI παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Κατά την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν επτά νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ και τρεις νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Επιπλέον, δηλώθηκαν αναδρομικά πέντε σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και δύο θάνατοι με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη που αφορούν προηγούμενες εβδομάδες.

Συνολικά, από την αρχή επιτήρησης της γρίπης έως και 9 Μαρτίου 2025, έχουν καταγραφεί 166 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 55 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Μεταξύ 3.225 δειγμάτων (προέλευσης Sentinel κοινότητας, επιτήρησης SARI και νοσοκομείων εκτός δικτύων επιτήρησης), ανευρέθηκαν 672 (21%) θετικά δείγματα για ιούς γρίπης. Τα 661 εξ αυτών τυποποιήθηκαν, με 457 (70%) να ανήκουν στον τύπο Α και 204 (30%) στον τύπο Β.

Από τα 435 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, τα 230 (53%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09 και τα 205 (47%) στον υπότυπο Α(Η3).

Ιός SARS-CoV2 - λοίμωξη COVID-19

Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων βρίσκεται σε σταθερά χαμηλά επίπεδα.

Καταγράφηκαν 90 νέες εισαγωγές. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των νέων εισαγωγών κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν 159.

Δεν καταγράφηκαν νέες διασωληνώσεις. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν δύο. Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι επτά.

Καταγράφηκαν έξι νέοι θάνατοι. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των θανάτων κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν εννιά.

Από την αρχή του 2024 έως και 9 Μαρτίου 2025, οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά (διασωλημένοι ή/και με νοσηλεία σε ΜΕΘ) ανέρχονται σε 385.

Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις, μετά την ανοδική τάση που παρουσίασε το 2024, σταθεροποιήθηκε από τις αρχές του 2025, παρουσιάζοντας μικρές εβδομαδιαίες αυξομειώσεις. Την τελευταία εβδομάδα παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού - SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 επισκέψεις παρουσίασε μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

Η θετικότητα στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ σημειώθηκε αύξηση στο δίκτυο επιτήρησης SARI.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

