Με τη διεθνή ανησυχία-ερώτημα: «Είναι καλά οι νεφροί σας;» και την επισήμανση «Εντοπίστε έγκαιρα και προστατέψτε την υγεία των νεφρών σας», η διεθνής εκστρατεία στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας νεφρού, 13 Μαρτίου, στοχεύει να αναγνωρισθεί η σημασία της καλής υγείας των νεφρών μας και απευθύνεται σε όλα τα επίπεδα της ιατρικής φροντίδας.

Στόχος η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού, μέσα από προγράμματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης αγωγής υγείας, η υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής διατροφής και άσκησης, αλλά και η αναγνώριση των συμπτωμάτων για τους παράγοντες κινδύνου της νεφρικής νόσου, αναφέρει η Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία Νοσηλευτών (ΕΝΕΝ).

Οι νεφροί είναι ισχυρά χημικά εργοστάσια που εκτελούν τις ακόλουθες λειτουργίες:

Αποβάλλουν όλα τα άχρηστα προϊόντα του μεταβολισμού, καθώς επίσης φάρμακα και άλλες τοξίνες που μπαίνουν στο σώμα

Ρυθμίζουν την οξεοβασική ισορροπία, την ισορροπία του άλατος, του νερού και των άλλων ιόντων και ιχνοστοιχείων του ανθρώπινου σώματος, όπως το ασβέστιο, ο φώσφορος, το μαγνήσιο, το κάλιο, το χλώριο και τα διάφορα οξέα

Απελευθερώνουν ορμόνες, που ρυθμίζουν την αρτηριακή πίεση

Παράγουν μια δραστική μορφή της βιταμίνης D, απαραίτητη για υγιή οστά

Ενεργοποιούν τη βιταμίνη Β

Παράγουν την ερυθροποιητίνη ορμόνη και ελέγχουν την παραγωγή των ερυθρών αιμοσφαιρίων του αίματος.

Όταν τα νεφρά χάνουν βαθμιαία τη λειτουργική τους ικανότητα, τότε μπορούμε να μιλήσουμε για Χρόνια Νεφρική Νόσο, σημειώνει η ΕΝΕΝ.

Η νεφρική νόσος εμφανίζεται σε ένα ασθενή είτε ως τυχαίο εύρημα σε εξέταση ρουτίνας ή με εκδηλώσεις νεφρικής δυσλειτουργίας όπως υπέρταση, οιδήματα, ναυτία, έμετο, αιματουρία, ολιγουρία, ανουρία.

Οι περισσότεροι ασθενείς παραμένουν χωρίς συμπτώματα μέχρι την σημαντική εξέλιξη της νόσου, ενώ αρκετά άτομα θα οδηγηθούν σε αιμοκάθαρση, σημειώνει η πρόεδρος της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας Νοσηλευτών (ΕΝΕΝ), Παναγιώτα Τσούγια.

Το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού πάσχει από Χρόνια Νεφρική Νόσο (ΧΝΝ). Πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο υποβάλλονται σε θεραπεία υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας ή έχουν λάβει νεφρικό μόσχευμα. Πολλοί περισσότεροι θα χρειάζονταν θεραπεία, αλλά δεν τη λαμβάνουν.

Στη χώρα μας υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση 11.769 ασθενείς, περιτοναϊκή 613 ασθενείς και 2.884 είναι μεταμοσχευμένοι.

Όλοι οι πάσχοντες από Χρόνια Νεφρική Νόσο Τελικού Σταδίου(ΧΝΝΤΣ), χωρίς εξαίρεση, λαμβάνουν νοσοκομειακή περίθαλψη και θεραπεία εξωνεφρικής κάθαρσης.

Τι μπορείτε να κάνετε για την υγεία των νεφρών σας και να ελαττώσετε τον κίνδυνο να εμφανίσετε νεφρική νόσο:

Διατηρηθείτε σε καλή φυσική κατάσταση-Άσκηση

Τρώτε υγιεινά

Ελέγξτε το σάκχαρό σας

Ελέγξτε την αρτηριακή σας πίεση

Πιείτε αρκετά υγρά, ενυδατωθείτε σωστά

Μην καπνίζετε

Αποφύγετε τη λήψη μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων, όπως αντιφλεγμονώδη και παυσίπονα

Ελέγξτε τη νεφρική σας λειτουργία ειδικά αν έχετε παράγοντες κινδύνου

Η ΕΝΕΝ συμμετέχει στην παγκόσμια καμπάνια πρόληψης της χρόνιας νεφρικής νόσου με τη διοργάνωση WEBINAR, σήμερα, στις 4 μ.μ., με θέμα: «H ασφαλής χρήση της Πυρηνικής Ιατρικής στον ασθενή υπό Εξωνεφρική Κάθαρση».

Το πρωτόκολλο που θα ανακοινωθεί, θα είναι στη διάθεση όλων των Μονάδων Εξωνεφρικής Κάθαρσης (ΜΤΝ - ΠΚ).

«Είμαστε βέβαιοι, ότι η επιστημονική παρουσίαση ως θεραπευτική χρήση της Πυρηνικής Ιατρικής στη νεφρολογία, η ανάπτυξη πρωτοκόλλου νοσηλείας μετά από λήψη ραδιενεργού ιωδίου, θα απαντήσει και παράλληλα θα διευκρινίσει ερωτήματα και ανησυχίες, που αφορούν την ασφαλή χρήση της πυρηνικής ιατρικής σε ασθενείς υπό Εξωνεφρική Κάθαρση», τονίζει η πρόεδρος της ΕΝΕΝ, Π. Τσούγια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.