ΕΟΔΥ: 18 θάνατοι από κορωνοϊό, 7 διασωληνωμένοι και 487 εισαγωγές

Μεγάλη αύξηση καταγράφεται στη θετικότητα του SARS-CoV2 στην κοινότητα, καθώς και στις εισαγωγές οι οποίες, σύμφωνα με την εποιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για το διάστημα 17-23 Ιουνίου, έφτασαν τις 487.

Επίσης, αύξηση της κυκλοφορίας του ιού SARS-CoV-2 καταγράφηκε και στις δέκα περιοχές που ελέγχθηκαν από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων.

Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού - SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 επισκέψεις παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Ιός SARS-CoV2 - λοίμωξη COVID-19

Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο αριθμός των νέων εισαγωγών ήταν 487. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός νέων εισαγωγών κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν 218 και ο αριθμός των εισαγωγών την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 ήταν 211.

Ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων ήταν τέσσερις. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν τρεις και ο αριθμός των διασωληνώσεων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 ήταν έξι.

Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι επτά.

Ο αριθμός των θανάτων ήταν 18. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των θανάτων τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν έξι και ο αριθμός των θανάτων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 ήταν 20.

Η συχνότερη υπο-παραλλαγή της ΒΑ.2.86 παραμένει η JN.1, ενώ στελέχη της BA.2.86 με τις μεταλλάξεις F456L και R346T (νέα κατηγορία παραλλαγμένων στελεχών υπό παρακολούθηση από τις 4/6) εντοπίστηκαν από την προηγούμενη εβδομάδα και στην Ελλάδα.

Η επιτήρηση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα έδειξε αύξηση της κυκλοφορίας του ιού SARS-CoV-2 και στις δέκα περιοχές που ελέγχθηκαν, με την μεγαλύτερη να καταγράφεται στα Χανιά 204% και να ακολουθούν τα Ιωάννινα με 154%.

Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (δίκτυο sentinel παραμένει χαμηλή, κάτω από 10% (εποχικό όριο έναρξης/λήξης της επιδημικής δραστηριότητας της γρίπης κατά το ECDC). Στα δείγματα του δικτύου SARI η θετικότητα παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Δεν καταγράφηκε νέο σοβαρό κρούσμα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ούτε νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

Δεν ανευρέθηκαν θετικά δείγματα τόσο στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), όσο και στα νοσοκομεία (δίκτυο επιτήρησης SARI).

Πηγή: skai.gr

