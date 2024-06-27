Σήμανση παρόμοια με αυτή των τσιγάρων και στα υπερπεξεργασμένα τρόφιμα ζητά διατροφολόγος

Τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα αντικαθιστούν την υγιεινή διατροφή «σε όλο τον κόσμο», παρά τις αυξανόμενες ενδείξεις για τους κινδύνους που ενέχουν και θα πρέπει να πωλούνται με προειδοποιήσεις όπως αυτές των καπνικών προϊόντων, σύμφωνα με τον διατροφολόγο που επινόησε πρώτος τον όρο.

Ο καθηγητής Carlos Monteiro του Πανεπιστημίου του Σάο Πάολο θα τονίσει τον αυξανόμενο κίνδυνο από τέτοια προϊόντα σε παιδιά και ενήλικες στο Διεθνές Συνέδριο για την Παχυσαρκία αυτή την εβδομάδα.

«Τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα αυξάνουν το μερίδιό τους στην αγορά και κυριαρχούν στις παγκόσμιες δίαιτες, παρά τον κίνδυνο που ελλοχεύουν για την υγεία» δήλωσε ο Monteiro στον Guardian ενόψει του συνεδρίου στο Σάο Πάολο.

«Τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα εκτοπίζουν πιο υγιεινά, λιγότερο επεξεργασμένα τρόφιμα σε όλο τον κόσμο και προκαλούν επίσης υποβάθμιση της ποιότητας της διατροφής λόγω των πολλών επιβλαβών ιδιοτήτων τους. Αυτά τα τρόφιμα οδηγούν στην πανδημία της παχυσαρκίας και άλλων χρόνιων ασθενειών που σχετίζονται με τη διατροφή, όπως ο διαβήτης».

Η αυστηρή προειδοποίηση έρχεται εν μέσω της ταχέως αυξανόμενης παγκόσμιας κατανάλωσης τέτοιων προϊόντων όπως δημητριακά, μπάρες πρωτεΐνης, ανθρακούχα ποτά, έτοιμα γεύματα και γρήγορο φαγητό.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις ΗΠΑ, περισσότερο από το μισό της μέσης διατροφής αποτελείται πλέον από υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα. Για ορισμένους, ειδικά για νεότερα ή φτωχότερα άτομα, η διατροφή τους περιλαμβάνει έως και 80% υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα.

Τον Φεβρουάριο, η μεγαλύτερη έρευνα του είδους του στον κόσμο βρήκε ότι τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα συνδέονται άμεσα με 32 επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία, συμπεριλαμβανομένου του υψηλότερου κινδύνου καρδιακών παθήσεων, καρκίνου, διαβήτη τύπου 2, δυσμενούς ψυχικής υγείας και πρόωρου θανάτου.

Ο Monteiro και οι συνεργάτες του χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά τη φράση «υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα» (UPF) πριν από 15 χρόνια όταν σχεδίαζαν το σύστημα ταξινόμησης τροφίμων «Nova». Αυτό αξιολογεί όχι μόνο το θρεπτικό περιεχόμενο αλλά και την επεξεργασία στην οποία υποβάλλονται τα τρόφιμα πριν καταναλωθούν.

Το σύστημα τοποθετεί τα τρόφιμα και τα ποτά σε τέσσερις ομάδες: ελάχιστα επεξεργασμένα τρόφιμα, επεξεργασμένα μαγειρικά συστατικά, επεξεργασμένα τρόφιμα και εξαιρετικά επεξεργασμένα τρόφιμα.

Ο Μοντέιρο είπε στον Guardian ότι τώρα ανησυχεί τόσο πολύ για τον αντίκτυπο αυτών των τροφίμων στην ανθρώπινη υγεία που οι μελέτες δεν επαρκούν για να προειδοποιήσουν το κοινό για τους κινδύνους.

«Χρειάζονται εκστρατείες για τη δημόσια υγεία όπως αυτές κατά του καπνού για να περιοριστούν οι κίνδυνοι» είπε στον Guardian.

«Οι διαφημίσεις για τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα θα πρέπει επίσης να απαγορευθούν ή να περιοριστούν σε μεγάλο βαθμό και θα πρέπει να εισαχθούν προειδοποιήσεις στο μπροστινό μέρος της συσκευασίας παρόμοιες με αυτές που χρησιμοποιούνται για τα πακέτα τσιγάρων».

Επίσης, ζητά την απαγόρευση πώλησης τέτοιων προϊόντων σε σχολεία και χώρους υγείας και τη βαριά φορολόγησή τους, με τα έσοδα που παράγονται να χρησιμοποιούνται για την επιδότηση φρέσκων τροφίμων.

