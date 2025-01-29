Εξέταση αίματος ανιχνεύει με ακρίβεια τον καρκίνο του παχέος εντέρου

Μια πειραματική εξέταση αίματος μπορεί να ανιχνεύσει αποτελεσματικά και με ακρίβεια τον καρκίνο του παχέος εντέρου σε μεσήλικες και ηλικιωμένους, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Journal of Clinical Oncology.

Η εξέταση αίματος ήταν 81% ακριβής στην ανίχνευση καρκίνου του παχέος εντέρου μεταξύ των ατόμων που πάσχουν από τη νόσο και έλαβαν μέρος ως συμμετέχοντες στην έρευνα, ανέφεραν ερευνητές στο Συμπόσιο Γαστρεντερικών Καρκίνων της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας 2025, που πραγματοποιήθηκε στο Σαν Φρανσίσκο.

Παράλληλα ήταν 90% ακριβής στον αποκλεισμό του καρκίνου του παχέος εντέρου σε υγιείς ανθρώπους.

Μια τέτοια εξέταση αίματος θα μπορούσε να συμβάλλει στην αύξηση του προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του παχέος εντέρου, δήλωσε σε σχετικό δελτίο τύπου η επικεφαλής ερευνήτρια Δρ. Aasma Shaukat, γαστρεντερολόγος στην Ιατρική Σχολή Grossman του NYU.

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με τους ειδικούς, επί του παρόντος, περίπου το 22% των ατόμων που πληρούν τις προϋποθέσεις για προσυμπτωματικό έλεγχο καρκίνου του παχέος εντέρου δεν το έχουν κάνει ποτέ.

Μάλιστα, σε ορισμένες πολιτείες, το ποσοστό είναι υψηλότερο από 40%.

Η τυπική εξέταση για τον έλεγχο του καρκίνου του παχέος εντέρου είναι η κολονοσκόπηση, αλλά οι ασθενείς πρέπει να υποβληθούν σε μια ιδιαιτέρως κουραστική προετοιμασία για αυτήν μέσω του αδειάσματος του εντέρου με καθαρτικά και στη συνέχεια να λάβουν αναισθησία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Οι εξετάσεις αίματος στα κόπρανα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο για καρκίνο του παχέος εντέρου, αλλά αυτές πρέπει να γίνονται κάθε χρόνο σύμφωνα με τις τρέχουσες κατευθυντήριες γραμμές.

«Χρειάζονται πρόσθετες εξετάσεις προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του παχέος εντέρου που είναι βολικές, ασφαλείς και εύκολο να ολοκληρωθούν», είπε ηShaukat.

«Μέχρι τώρα, είχαμε μόνο εξετάσεις με βάση τα κόπρανα και κολονοσκόπηση ή σιγμοειδοσκόπηση. Μια εξέταση αίματος έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει τα ποσοστά προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του παχέος εντέρου», πρόσθεσε.

Για τη μελέτη, οι ερευνητές δοκίμασαν την πειραματική εξέταση αίματος σε περισσότερα από 40.000 άτομα ηλικίας 45 έως 85 ετών σε 200 τοποθεσίες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τους πήραν αίμα και μετά υποβλήθηκαν σε τυπική κολονοσκόπηση.

Οι ερευνητές συνέκριναν τα αποτελέσματα για να δουν πόσο ακριβής ήταν η εξέταση αίματος έναντι της κολονοσκόπησης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.