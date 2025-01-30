Η σημασία της αποκατάστασης μετά τη μαστεκτομή

Με την αυξανόμενη ευαισθητοποίηση γύρω από την πρόληψη και τη διάγνωση, η συζήτηση γύρω από την αποκατάσταση μετά από μαστεκτομή έχει αποκτήσει εξίσου μεγάλη σημασία.

Η Ημέρα Ενημέρωσης για την Αποκατάσταση Μετά από Μαστεκτομή (Breast Reconstruction Awareness Day) έχει ως στόχο να τονίσει την ανάγκη ενημέρωσης των γυναικών που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο του μαστού σχετικά με τις επιλογές αποκατάστασης που έχουν μετά τη χειρουργική επέμβαση. Ουσιαστικά, παρέχει τη δυνατότητα στις γυναίκες να ανακτήσουν την αίσθηση της φυσικότητας και την αυτοπεποίθησή τους μετά από μια μαστεκτομή αλλά κυρίως να κατανοήσουν πλήρως τις επιλογές που υπάρχουν για την αποκατάστασή τους.

Η σημασία της ενημέρωσης στην πρώτη φάση της διάγνωσης

«Η ενημέρωση για την αποκατάσταση μετά από μαστεκτομή είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπίζεται από τη στιγμή της διάγνωσης. Οι γυναίκες που λαμβάνουν τη διάγνωση καρκίνου του μαστού θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, μετά τη χειρουργική εκτομή του όγκου, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την αποκατάσταση του μαστού τους. Ωστόσο, αυτό δεν είναι πάντα αυτονόητο. Πολλές γυναίκες δεν ενημερώνονται πλήρως για τις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη πλαστική χειρουργική, ειδικά σε οργανωμένες μονάδες», αναφέρει o Ανδρέας Γραββάνης, Διευθυντής Πλαστικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής στο Metropolitan Hospital και συνεχίζει:

Στατιστικά στοιχεία και πρόοδος στον τομέα της αποκατάστασης

«Αν και η ενημέρωση βελτιώνεται παγκοσμίως, τα στατιστικά στοιχεία εξακολουθούν να δείχνουν ότι πολλές γυναίκες δεν ενημερώνονται για τις επιλογές τους αμέσως μετά τη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Σύμφωνα με στοιχεία από το Ηνωμένο Βασίλειο, μόνο το 25% των γυναικών λαμβάνουν πλήρη ενημέρωση σχετικά με την αποκατάσταση του μαστού τους. Αν και δεν υπάρχουν επίσημα δεδομένα για την Ελλάδα, είναι γεγονός ότι τα ποσοστά αυξάνονται σταδιακά, καθώς περισσότερες γυναίκες επιλέγουν να στραφούν σε οργανωμένες μονάδες μαστού».

Σύγχρονες τεχνικές αποκατάστασης μαστού

«Η αποκατάσταση του μαστού μετά από μαστεκτομή μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε ταυτόχρονα με την αρχική χειρουργική επέμβαση είτε σε μεταγενέστερο στάδιο. Οι διαθέσιμες μέθοδοι περιλαμβάνουν τη χρήση εμφυτευμάτων καθώς και πιο σύνθετες τεχνικές που αξιοποιούν ιστούς από άλλα μέρη του σώματος της ασθενούς. Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου εξαρτάται από τη γενική κατάσταση της υγείας της ασθενούς, τις προτιμήσεις της και τις ιατρικές ενδείξεις.

Η σύγχρονη τεχνολογία στον τομέα της πλαστικής χειρουργικής έχει βελτιώσει σημαντικά τα αποτελέσματα, προσφέροντας φυσική αίσθηση και εμφάνιση στον ανακατασκευασμένο μαστό. Οι επεμβάσεις αυτές έχουν γίνει πιο ασφαλείς και πιο ακριβείς, επιτρέποντας στις γυναίκες να ανακτήσουν τη φυσική τους εικόνα και να προχωρήσουν στη ζωή τους με αυτοπεποίθηση», τονίζει ο ειδικός.

Το μέλλον της αποκατάστασης μαστού

«Με την εξέλιξη της τεχνολογίας και την αύξηση της ενημέρωσης, οι γυναίκες σήμερα έχουν περισσότερες επιλογές και καλύτερα αποτελέσματα από ποτέ. Η αποκατάσταση του μαστού δεν είναι πλέον μια πολυτέλεια, αλλά μια ουσιαστική διαδικασία που συμβάλλει στην ολική ανάρρωση της ασθενούς.

Η διεπιστημονική ομάδα στην Κλινική Πλαστικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής στο Metropolitan Hospital διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία ενημέρωσης και αποκατάστασης των γυναικών μετά από μαστεκτομή. Η συνεργασία μεταξύ χειρουργών μαστού, ογκολόγων και πλαστικών χειρουργών διασφαλίζει ότι η ασθενής λαμβάνει την καλύτερη δυνατή φροντίδα, όχι μόνο από ιατρική άποψη αλλά και από ψυχολογική. Η δυνατότητα αποκατάστασης είναι κάτι παραπάνω από μια αισθητική διαδικασία· αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ψυχική και σωματική ανάρρωση της γυναίκας. Η πολυδιάστατη αυτή προσέγγιση διασφαλίζει ότι κάθε γυναίκα που περνά τη διαδικασία της μαστεκτομής ενημερώνεται πλήρως για τις επιλογές της και υποστηρίζεται σε κάθε στάδιο, από τη διάγνωση έως την πλήρη αποκατάσταση. Στόχος είναι όχι μόνο η θεραπεία του καρκίνου, αλλά και η αποκατάσταση της ποιότητας ζωής», καταλήγει ο κ. Γραββάνης.

*Στην Κλινική Πλαστικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής οι ασθενείς έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν όλες τις διαθέσιμες επιλογές αποκατάστασης με τους εξειδικευμένους πλαστικούς χειρουργούς. Οι μέθοδοι που εφαρμόζονται σήμερα προσφέρουν εξαιρετικά αισθητικά αποτελέσματα, ενώ εξασφαλίζουν τη συνέχιση της θεραπείας του καρκίνου χωρίς καθυστερήσεις. Η ομάδα της κλινικής είναι αφοσιωμένη στο να προσφέρει τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές λύσεις, ενισχύοντας την ελπίδα και την αυτοπεποίθηση των γυναικών που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο του μαστού. Με την αφοσίωση στη συνεχή ενημέρωση και την πρωτοποριακή φροντίδα από τη χειρουργική επέμβαση έως την αποκατάσταση, η κάθε γυναίκα θα έχει πρόσβαση στις επιλογές που της αξίζουν, και η αποκατάσταση του μαστού θα αποτελεί μέρος της θεραπευτικής διαδικασίας για όλες.

Πηγή: skai.gr

