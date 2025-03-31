Σκύλοι θεραπείας στο «Μεταξά» - Μια νέα μορφή φροντίδας ογκολογικών ασθενών

Το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά», το Doc Therapy και η ΑΜΚΕ WinCancer ενώνουν δυνάμεις τους

Το Νοσοκομείο Μεταξά υποδέχθηκε την περασμένη Πέμπτη εκπροσώπους του οργανισμού Doc Therapy και της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας WinCancer, με στόχο την έναρξη μιας νέας, ελπιδοφόρας συνεργασίας στον τομέα της θεραπευτικής επαφής με σκύλους.

Παρουσία του Διοικητή του Νοσοκομείου Μεταξά κ. Σαράντου Ευσταθόπουλου, της Προέδρου της Επιτροπής Λοιμώξεων κ. Μαρίας Κωτσοπούλου, στελεχών της Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και εκπροσώπων του Συνδέσμου Φίλων Ασθενών «Στάσου Κοντά μας», σε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ουσιαστικού διαλόγου, τέθηκαν τα πρώτα θεμέλια για την υλοποίηση ενός προγράμματος θεραπείας με τη βοήθεια σκύλων (Animal Assisted Therapy) εντός του νοσοκομείου Μεταξά.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να ενισχύσει την κοινωνική και συναισθηματική υποστήριξη των ογκολογικών ασθενών, αλλά και να προσφέρει ανακούφιση στους συνοδούς και στο υγειονομικό προσωπικό.

Ως Νοσοκομείο με μακρά παράδοση στην ολοκληρωμένη φροντίδα του ογκολογικού ασθενή, αναζητούμε διαρκώς καινοτόμες και επιστημονικά τεκμηριωμένες παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν την ποιότητα ζωής των νοσηλευομένων μας.

Η σημερινή συνάντηση σηματοδοτεί μια νέα προσέγγιση που αναγνωρίζει τη δύναμη της ενσυναίσθησης, της επαφής και της μη λεκτικής επικοινωνίας — εκεί που η παρουσία ενός σκύλου γίνεται φορέας ανακούφισης, χαράς και ελπίδας.

Θερμές ευχαριστίες στην Ψυχολόγο, Ψυχοθεραπεύτρια και ειδική στη θεραπεία με τη βοήθεια ζώων Νεφέλη Φασουλή του Doc Therapy και την πρόεδρο της WinCancer Πίστη Κρυσταλλίδου για την πρωτοβουλία.

Δήλωση του διοικητή του Νοσοκομείου Μεταξά Σαράντου Ευσταθόπουλου

«Από κοινού με το Dog Therapy & το Win Cancer προχωρούμε στο σχεδιασμό ενός σταθερού θεραπευτικού προγράμματος με τη βοήθεια σκύλων, που θα υλοποιηθεί με σεβασμό στις ανάγκες των ασθενών, τα πρωτόκολλα του νοσοκομείου και την ευζωία των σκύλων.

Για εμάς, η φροντίδα δεν περιορίζεται στην ιατρική πράξη. Είναι στάση ζωής!

Είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος για την επιτυχία αυτού του καινοτόμου για τα ελληνικά δεδομένα προγράμματος, το οποίο σε πρώτη φάση θα επικεντρωθεί σε ασθενείς της Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας αλλά και σε ασθενείς που λαμβάνουν τη θεραπεία τους στο σπίτι, μέσω του προγράμματος ΟΙΚΟΘΕΝ.»

