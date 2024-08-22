Η Ταϊλάνδη επιβεβαίωσε ότι το στέλεχος του κρούσματος της mpox που εντόπισε αυτήν την εβδομάδα στο έδαφός της είναι αυτό που ευθύνεται για την τρέχουσα επιδημία στην Αφρική.

Η ταϊλανδέζικη υπηρεσία ελέγχου των ασθενειών ανακοίνωσε σήμερα ότι το εργαστηριακό τεστ στο οποίο υπεβλήθη ο ασθενής, ένας 66χρονος Ευρωπαίος ταξιδιώτης που έφτασε στην Ταϊλάνδη στις 14 Αυγούστου προερχόμενος από την Αφρική, επιβεβαίωσε ότι αυτός είχε προσβληθεί από το στέλεχος Clade 1b.

"Η ταϊλανδέζικη υπηρεσία ελέγχου των ασθενειών επιθυμεί να επιβεβαιώσει το αποτέλεσμα εργαστηριακού τεστ που αποκάλυψε την παρουσία του Clade 1b της mpox σε Ευρωπαίο ασθενή", αναφέρει η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της, στην οποία προσθέτει ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) θα ενημερωθεί για την εξέλιξη της κατάστασης.

Ο προσβληθείς έχει τεθεί σε καραντίνα σε νοσοκομείο.

"Παρακολουθούμε 43 ανθρώπους που είχαν έρθει σε στενή επαφή με τον ασθενή και μέχρι στιγμής δεν έχουν παρουσιάσει κανένα σύμπτωμα, αλλά θα συνεχίσουμε την παρακολούθηση για 21 ημέρες", προσθέτει.

Όλοι όσοι μεταβαίνουν στην Ταϊλάνδη προερχόμενοι από 42 "χώρες κινδύνου" οφείλουν να καταγραφούν και να υποβληθούν σε τεστ κατά την άφιξή τους, σημείωσε.

Η επανεμφάνιση της mpox στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔ Κονγκό), αλλά και στο Μπουρούντι, στην Κένυα, την Ρουάντα και την Ουγκάντα, ώθησε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να κηρύξει επείγουσα κατάσταση δημόσιας υγείας με διεθνές ενδιαφέρον, το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού.

Το στέλεχος clade 1, που ευθύνεται για την τρέχουσα επιδημία στην Αφρική, έχει αναφερόμενη θνητότητα 3,6% και είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο για τα παιδιά, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Η mpox μεταδίδεται από τα ζώα στον άνθρωπο, αλλά και μέσω στενής σωματικής επαφής. Η ασθένεια προκαλεί πυρετό, μυϊκούς πόνους και δερματικές βλάβες.

Σύμφωνα με τον διευθυντή της ταϊλανδέζικης υπηρεσίας ελέγχου των ασθενειών Θονγκτσάι Κιρατιχαταγιακόρν, η mpox διαδίδεται πολύ πιο αργά από την COVID λόγω της στενής επαφής που χρειάζεται για να μεταδοθεί.

Ο ιός της mpox, που ήταν παλαιότερα γνωστή ως ευλογιά των πιθήκων, ανακαλύφθηκε το 1958 στη Δανία, σε πιθήκους που είχαν εκτραφεί για έρευνα.

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει καταγράψει τουλάχιστον 16.000 κρούσματα, εκ των οποίων 548 θανατηφόρα.

Η Σουηδία είναι η πρώτη χώρα εκτός Αφρικής που κατέγραψε κρούσμα του στελέχους clade 1b, στις 15 Αυγούστου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

